Śmiertelne potrącenie 14-latki w Bartnikach to nie koniec tragedii. Zmarły kolejne dwie osoby

Mazowieckie. Śmiertelne potrącenie 14-latki w Bartnikach

Do tragedii doszło przed godziną 14 w miejscowości Bartniki. 73-letni kierowca fiata potrącił 14-letnią dziewczynkę wracającą z pobliskiej szkoły do domu i uderzył w dwa inne pojazdy. Nastolatka w stanie ciężkim trafiła do szpitala, gdzie zmarła kilka godzin później.

Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności koszmarnego wypadku. To jednak nie było jedyne śmiertelne potracenie na terenie województwa.

"Dziecko potrąciłam". Policja pokazała szokujące nagranie z Piaseczna

Warszawa. Śmiertelne potrącenie na Woli

Przed południem na na ulicy Płockiej, tuż pod Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc,doszło do śmiertelnego potrącenia 86-letniego mężczyzny, który przechodził przez ulicę poza wyznaczonym przejściem. On również zmarł w szpitalu. Kierująca VW była trzeźwa.

Mirów Stary. Śmiertelne potrącenie rowerzysty

Miejski Reporter poinformował o kolejnym tragicznym wypadku, tym razem w powiecie szydłowieckim. 50-letni kierowca busa potrącił w Mirowie Starym rowerzystę, który zginął na miejscu.