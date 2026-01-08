Gdzie jest 32-letni Marcin? Zaginął tuż przed Bożym Narodzeniem

Alicja Franczuk
2026-01-08 14:30

Trwają poszukiwania Marcina Nowińskiego. 32-latek tuż przed świętami Bożego Narodzenia wyszedł z mieszkania i do tej pory nie wrócił. Nie kontaktował się również z rodziną. Policjanci z Bemowa apelują o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny. Każda informacja i możliwym miejscu jego pobytu jest na wagę złota.

Autor: KRP IV – Bemowo, Wola / Pixabay/ Materiały prasowe
  • W Warszawie zaginął 32-letni Marcin Nowiński, ostatni raz widziany 21 grudnia 2025 roku w okolicach Bemowa.
  • Policja opublikowała rysopis mężczyzny i prosi o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.
  • Zaginiony jest szczupły, ma 185 cm wzrostu i długie włosy. Zobacz jego zdjęcie i dowiedz się, jak pomóc w poszukiwaniach!

Warszawa Bemowo. Zaginął Marcin Nowiński

Marcin Nowiński ma 32 lata. Ostatni raz widziany był w niedzielę, 21 grudnia 2025 roku, koło targowiska Wolumen i metra Wawrzyszew. Później ślad po nim zaginął. Do chwili obecnej mężczyzna nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Policjanci z Bemowa opublikowali jego zdjęcie i podali rysopis, apelując o pomoc w poszukiwaniach.

Zaginiony Marcin Nowiński jest szczupły, ma 185 cm wzrostu i długie włosy za uszy. Mężczyzna najprawdopodobniej ubrany był w długie spodnie jeansowe i granatową kurtkę.

Autor: KRP IV – Bemowo, Wola/ Materiały prasowe

Pilny apel policji

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo, tel. 47 72 325 80, całodobowym numerem 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] - apeluje nadkom. Marta Sulowska z komendy policji na warszawskim Bemowie.

WARSZAWA BEMOWO
ZAGINIONY MĘŻCZYZNA