Gdzie jest 32-letni Marcin? Zaginął tuż przed Bożym Narodzeniem

Warszawa Bemowo. Zaginął Marcin Nowiński
Marcin Nowiński ma 32 lata. Ostatni raz widziany był w niedzielę, 21 grudnia 2025 roku, koło targowiska Wolumen i metra Wawrzyszew. Później ślad po nim zaginął. Do chwili obecnej mężczyzna nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Policjanci z Bemowa opublikowali jego zdjęcie i podali rysopis, apelując o pomoc w poszukiwaniach.
Zaginiony Marcin Nowiński jest szczupły, ma 185 cm wzrostu i długie włosy za uszy. Mężczyzna najprawdopodobniej ubrany był w długie spodnie jeansowe i granatową kurtkę.
Pilny apel policji
- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo, tel. 47 72 325 80, całodobowym numerem 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] - apeluje nadkom. Marta Sulowska z komendy policji na warszawskim Bemowie.