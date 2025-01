„Dziecko potrąciłam”. Policja pokazała porażające nagranie. 10-latek wpadł pod koła

Musisz tyle ważyć, by jeździć tramwajem. Zaskakujące wymagania do pracy. Rekrutacja otwarta, najbliższy kurs już w marcu

Piaseczno. Potrąciła 10-latka na przejściu dla pieszych. Przerażające nagranie

Do zdarzenia doszło około godziny 14:30 na oznakowanym przejściu dla pieszych. 10-letni chłopiec zlekceważył czerwone światło na sygnalizatorze i wbiegł na jezdnię. Jadąca autem marki mini kobieta nie zdążyła wyhamować i potrąciła dziecko. Całą sytuację zarejestrowała kamera zamontowana w jej samochodzie.

Na nagraniu, które opublikowała policja, widać, jak dziecko biegnie wprost pod koła auta, a w tle słychać krzyk kierującej: „Dziecko potrąciłam!”. Szczęśliwie chłopiec nie doznał poważnych obrażeń i skończyło się jedynie na potłuczeniach.

− Pamiętajmy o tym, że pojazd, jadąc nawet z niewielką prędkością, nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. Natomiast zielone światło na sygnalizatorze to dla kierującego autem sygnał do kontynuowania jazdy. Widząc go, ma on prawo oczekiwać, że przejście dla pieszych będzie wolne od osób nieuprawnionych do przechodzenia − przypomina st. asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

