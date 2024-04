Przerażająca sytuacja w szkole. Uratowali nauczycielkę przed śmiercią

W szkole podstawowej w Lutocinie odbywały się zajęcia z najmłodszymi uczniami. Policjant, który odwiedził placówkę, opowiadał dzieciom o bezpieczeństwie. Pod koniec zajęć jedna z nauczycielek źle się poczuła, zaczęła tracić zdolność mowy. − W pierwszej chwili reakcja dzielnicowego skłaniała się ku podejrzeniu udaru mózgu. Policjant podszedł do mdlejącej kobiety i podtrzymał ją za ramiona. W tym samym momencie wyczuł pod palcami urządzenie służące do monitorowania parametrów zdrowotnych u osób chorych na cukrzycę. Był to pierwszy wyraźny sygnał, że ma do czynienia z cukrzykiem − relacjonuje zdarzenie asp. Tomasz Łopiński z żuromińskiej policji.

Przerażająca sytuacja w szkole podstawowej. Uratowali nauczycielkę przed śmiercią

Funkcjonariusz pomógł kobiecie przejść do sekretariatu, gdzie podano jej insulinę i słodki napój. Okazało się bowiem, że zawartość cukru w jej organizmie spadła poniżej 60 jednostek. − Podanie słodkiego napoju kobiecie pozwoliło odzyskiwać świadomość. Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji dzielnicowego kobieta szybko odzyskała świadomość − dodał asp. Łopiński.