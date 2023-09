Co się dzieje?

Warszawa, Wola. Chciała skoczyć, została uratowana. Dwa dni później znaleziono jej ciało

Pierwszy koszmar na osiedlu na warszawskiej Woli rozegrał się 28 sierpnia w poniedziałek. Jak udało nam się ustalić, przy ul. Smoczej pojawiło się kilka zastępów straży pożarnej i policji. Na parapecie w oknie na 8. piętrze stała 53-latka. Chciała skoczyć. Miejsce zostało zabezpieczone przez strażaków. Kobieta została cudem obezwładniona i wepchnięta do środka swojego mieszkania.

– Do zdarzenia doszło 28 sierpnia. Na miejscu zastaliśmy osobę stojącą na parapecie na 8. piętrze. Zabezpieczyliśmy miejsce dwoma skokochronami. Udało nam się dostać do mieszkania, wraz z funkcjonariuszami policji, kobieta została obezwładniona – usłyszeliśmy od zespołu prasowego stołecznej straży pożarnej. Dwa dni później doszło do tragedii.

W środę, 30 sierpnia pod blokiem pod tym samym adresem, znaleziono ciało uratowanej dwa dni wcześniej kobiety. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora. O sprawie informował w sieci, a dokładniej w mediach społecznościowych, "Miejski Reporter".

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

