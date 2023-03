Dramat na Ursynowie. Młody mężczyzna był o krok od śmierci. Zostawił list

Dramat na Ursynowie. 33-latek w szpitalu

Na Ursynowie rozegrał się kolejny ludzki dramat. We wtorek, 14 marca, służby interweniowały przy ul. Kłobuckiej. Z dotychczasowych ustaleń mundurowych wynika, że 33-letni mężczyzna wypadł z okna na 3. piętrze budynku. Wszystko wskazuje na to, że była to próba samobójcza. Nieudana. - Mężczyzna w stanie ciężkim, ale stabilnym trafił do szpitala - przekazała nam asp. Iwona Kijowska z mokotowskiej policji.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że mężczyzna, nim podjął desperacji krok, zostawił list pożegnalny.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia