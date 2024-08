Odnaleźli poszukiwaną przez rodzinę 28-latkę. We krwi miała śmiertelną dawkę alkoholu

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

W poniedziałek chwilę przed południem strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie, która spała na ławce w okolicach ulicy Kobielskiej. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zastali osobę zgłaszającą, która wskazała, gdzie znajduje się kobieta. Kiedy strażnicy obudzili 28-latkę, jej mowa była niezrozumiała i bełkotliwa, a ruchy nieskoordynowane.

Strażnicy natychmiast przystąpili do działania. Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała ponad 5 promili alkoholu we krwi (2,55 mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu, co stanowi dawkę zagrażającą życiu. W związku z tym strażnicy wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe.

Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, dokładnie przebadali 28-latkę, ale nie stwierdzili przeciwwskazań do umieszczenia jej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. W międzyczasie funkcjonariusze otrzymali informację, że kobieta jest poszukiwana przez rodzinę. Mimo wszystko podjęto decyzję o przewiezieniu jej do ośrodka dla osób nietrzeźwych.

Na miejscu, podczas oczekiwania na przyjęcie kobiety do ośrodka, pojawili się policjanci, którzy potwierdzili, że rodzina poszukuje 28-latki. Mimo odnalezienia, kobieta spotka się z bliskimi dopiero po wytrzeźwieniu. Dzięki szybkiej reakcji służb, udało się uniknąć tragedii.

Nieodpowiedzialny kierowca wsiadł za kierownicę z 4 promilami w organizmie. Zatrzymali go świadkowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.