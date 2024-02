i Autor: policja zdjęcie poglądowe

Miał 6 promili, gdy zatrzymywali go za znęcanie się nad ojcem. 37-latek z Otwocka w rękach policji

mk 16:37

To się nie mieści w głowie. Policjanci zostali wezwani do domowej awantury na terenie Otwocka. Na miejscu okazało się, że 37-latek od miesiąca urządzał gehennę swojemu ojcu. Policjanci przebadali go alkomatem, w urządzeniu prawie zabrakło skali. Wydmuchał 6 promili. Sąd nie miał litości i zamknął go tymczasowo w areszcie na 3 miesiące. Grozi mu bardzo surowa kara.