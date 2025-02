"Klan" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali telewizyjnych, który zadebiutował na antenie TVP1 we wrześniu 1997 roku. Produkcja opowiada o losach rodziny Lubiczów oraz ich bliskich, przedstawiając codzienne życie, problemy oraz relacje międzyludzkie. Serial porusza ważne społeczne tematy, takie jak zdrowie, relacje rodzinne, miłość i trudności zawodowe, co sprawia, że zyskał szeroką rzeszę wiernych widzów. Przez lata obsada ulegała zmianom, ale kluczowe postacie, takie jak Rysiek, Grażyna czy Paweł Lubicz, na stałe wpisały się w historię polskiej telewizji. "Klan" jest także znany ze swojej charakterystycznej czołówki oraz kultowego motywu muzycznego Życie jest nowelą. Dzięki swojej popularności i regularnej emisji wciąż cieszy się dużą oglądalnością, będąc jedną z ikon polskich produkcji. Niedawno jednak z serialu postanowiła odejść Barbara Bursztynowicz. Aktorka po ponad 27 latach postanowiła zakończyć współpracę. Jej koledzy z planu myślą jednak, że niedługo wróci.

Zobacz też: Superłatwy QUIZ o serialu "Klan". Dopasuj aktora z pierwszej obsady do postaci. Bursztynowicz, Kotulanka, Grabarczyk

Barbara Bursztynowicz jednak wróci do "Klanu"? Jej koledzy z serialu wszystko wyjawili

Na wiosennej ramówce TVP udało nam się porozmawiać z aktorami serialu "Klan". W trakcie wywiadu zapytaliśmy Tomasza Bednarka, Izabeli Trojanowskiej oraz Jakuba Świderskiego, co sądzą o decyzji Barbary Bursztynowicz. Okazuje się, że rozstanie po tylko latach z aktorką było dla nich bardzo trudne. Tomasz Bednarek dodał jednak, iż ma nadzieję, że Bursztynowicz niedługo zmieni decyzję i wróci do serialu.

No właśnie, chyba byśmy chcieli skomentować w ten sposób, że to chyba nie jest odejście. To znaczy, inaczej, mamy ogromną nadzieję, że to nie jest odejście. I że ona tam pójdzie na tę pielgrzymkę, przemyśli tam różne rzeczy i wróci do nas. Nawet pieszo, ale niech wraca - powiedział w rozmowie z nami Tomasz Bednarek.

Izabela Trojanowska dodała, że trudno jest zostawić pracę po 27 latach, a co dopiero wtedy, kiedy ma się tak doskonały kontakt z ludźmi obecnymi na planie i których traktuje się jak rodzinę.

Tak jest, bo rodziny po 27 latach łatwo się nie zostawia - dodała Izabela Trojanowska w rozmowie z "Super Expressem".

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Trojanowska w żałobie! Tuż przed świętami odeszła jej kochana mama. "Jest mi ciężko"

Zobacz naszą galerię: Barbara Bursztynowicz wróci do "Klanu"? Wszystko wygadali jej koledzy z serialu

Sonda Czy Barbara Bursztynowicz wróci jeszcze do "Klanu"? Tak, myślę, że za jakiś czas wróci Nie wróci już Nie mam pojęcia

Kolejne zmiany w "Klanie"? Gwiazdy serialu komentują odejście Barbary Bursztynowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.