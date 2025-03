Barbara Bursztynowicz kilka tygodni temu poinformowała wiernych fanów, że odchodzi z serialu "Klan". Było to ogromne zaskoczenie! Aktorka wyjawiła, że przywiązani do jednego serialu nie było dla niej dobre, ponieważ przez lata musiała rezygnować z innych projektów. Dodała też, że praca na planie nie dawała jej już tyle radości, co kiedyś. Niedawno udała się do show Kuby Wojewódzkiego. W jego programie zdobyła się na smutny komentarz dotyczący pracy na planie.

Barbara Bursztynowicz nie czuła satysfakcji z pracy

Barbara Bursztynowicz na kanapie u Kuby Wojewódzkiego wyjawiła, że jedynie kilka pierwszych lat pracy na planie sprawiało jej radość. Reszta czasu to jedynie rutyna. Zaszufladkowanie do jednej roli również jej nie odpowiadało.

5, 10... może 10? Góra 10 lat - powiedziała smutno Bursztynowicz, kiedy Kuba zapytał ją, jak długo była zadowolona z grania w "Klanie".

Bursztynowicz dodała również, że w serialu nie mogła pokazać swoich umiejętności aktorskich. Scenariusz bowiem nie był pisany tak, aby mogła zaprezentować to czego nauczyła się w szkole teatralnej.

Zdarzały się też takie momenty, kiedy miałam materiał, w którym mogłabym się wyżyć, ale to już coraz rzadziej się zdarzało - mówi w show Wojewódzkiego.

Jakiś czas temu Bursztynowicz w rozmowie ze "Światem Seriali" wyjawiła, że to ostatni moment, aby mogła spełnić się aktorsko. Musiała więc odejść z "Klanu".

Nie da się ukryć, że ta rola aktorsko mnie zaszufladkowała. Zdaję sobie sprawę, że będę Elżbietą do końca życia, ale mimo to mam nadzieję na nowe wyzwania i chcę sama tworzyć okazję dla takich wyzwań. Często spotykałam się z opinią, że dopóki gram w "Klanie", dopóty nie mam szans na inne role. A przecież czuję w sobie ogromny potencjał aktorski, który nie jest wykorzystany - przyznała aktorka.

Inne zdanie na temat odejścia z "Klanu" mają jej koledzy z planu. Jakiś czas temu mieliśmy okazję porozmawiać z nimi. Jednogłośnie przyznali, że Bursztynowicz wróci do serialu. Trzeba tylko czasu.

No właśnie, chyba byśmy chcieli skomentować w ten sposób, że to chyba nie jest odejście. To znaczy, inaczej, mamy ogromną nadzieję, że to nie jest odejście. I że ona tam pójdzie na tę pielgrzymkę, przemyśli tam różne rzeczy i wróci do nas. Nawet pieszo, ale niech wraca - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Bednarek.

Z kolei Izabela Trojanowska dodała, że rodziny nie zostawia się po tylu latach.

Tak jest, bo rodziny po 27 latach łatwo się nie zostawia - dodała Trojanowska w rozmowie z "Super Expressem".

Kolejne zmiany w "Klanie"? Gwiazdy serialu komentują odejście Barbary Bursztynowicz