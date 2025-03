Barbara Bursztynowicz zagrała Hankę z "M jak miłość"! Nic dziwaczniejszego dziś nie zobaczycie

Już wszystko jasne. To na to naprawdę zmarł Gene Hackman! Jego żona miała hantawirusa

Barbara Bursztynowicz odeszła z serialu "Klan". Podejmuje inne aktorskie wyzwania

Wydawało się, że po tym, gdy Barbara Bursztynowicz porzuci "Klan" szybko zrobi się o niej cicho. Oczywiście na początku fani telenoweli TVP ubolewali nad odejściem ich ukochanej Elżbiety, a inni aktorzy grający w serialu nie mogli sobie wyobrazić "Klanu" bez Barbary Bursztynowicz, która była w nim od 1. odcinka, czyli od roku 1997. Czas jednak leci i wiele osób już pogodziło się z decyzją aktorki. Inna sprawa, że wcale nie jest wykluczone, że ta do "Klanu" jeszcze powróci. Nadzieję na to ma choćby Tomasz Bednarek.

No właśnie, chyba byśmy chcieli skomentować w ten sposób, że to chyba nie jest odejście. To znaczy, inaczej, mamy ogromną nadzieję, że to nie jest odejście. I że ona tam pójdzie na tę pielgrzymkę (w serialu Elżbieta udała się na pielgrzymkę - red.) , przemyśli tam różne rzeczy i wróci do nas. Nawet pieszo, ale niech wraca

- mówił w rozmowie z "Super Expressem" aktor, który w "Klanie" wciela się w postać Jacka. Na razie jednak Barbara Bursztynowicz podejmuje inne aktorskie wyzwania. Ostatnio sprawdziła się w roli... Hanki z "M jak miłość".

Barbara Bursztynowicz zagrała Hankę i samochód z "M jak miłość"

Co ciekawe, gwiazda serialu "Klan" była i Hanką, i samochodem, który wjechał w kartony. Wypadek zakończył się śmiercią bohaterki (postać tę grała Małgorzata Kożuchowska). Barbara Bursztynowicz pojawiła się w programie "Niepewne sytuacje" Wojciecha Fiedorczuka i Michała Kempy. I właśnie tam doszło to tego dziwacznego popisu aktorskiego kunsztu... Prowadzący byli oczarowani. - Mega - podsumowali. Ciekawe, co na to produkcja "M jak miłość"? Może zdecydują się zaangażować doświadczoną aktorkę? Choćby w roli... samochodu. A Małgorzata Kożuchowska może teraz myśli nad tym, czy mogła tę słynną scenę zagrać lepiej.

