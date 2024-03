Nie do wiary! Derpieński jednak to zrobiła? Złożyła pozew i żąda zawrotnej kwoty! Do sądu poszła w klapkach

Derpieński kontra Nosowska i Danone

A jednak! Caroline Derpieński twierdzi, że złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko koncernowi Danone oraz jeszcze jednej osobie. Celebrytka zapowiedziała taki ruch już kilka miesięcy temu, kiedy w sieci pojawiło się nagranie, w którym Katarzyna Nosowska poleca produkty spożywczego giganta. Wokalistka zespołu Hey zamieściła na Instagramie filmik, w którym wciela się w „Kate Nosauski”, parodiując styl Caroline Derpieński. Tej ostatniej nie było jednak do śmiechu. Wściekła modelka atakowała w sieci wokalistkę, komentując całą sytuację: "Babci zamarzył się Hamerykański sen. Lol", i zapowiadając kroki prawne. Gdy już niemal wszyscy o całej sprawie zapomnieli, ona przeszła od słów do czynów?

Caroline Derpieński pozywa Danone?

Kiedy już nikt się tego nie spodziewał, 28 lutego 2024 roku Derpieński złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych. Na pozwie widnieje dwóch pozwanych. Pierwszym z nich jest firma Danone, dane drugiego są zamazane na opublikowanym przez celebrytkę dokumencie. "I just did it! Tego jeszcze w Polsce nie było. Precedensowa sprawa o ochronę dóbr osobistych już w sądzie. Dolarsowe pozdrowienia dla tych którzy nie wierzyli że to zrobię." - napisała Derpieński w poście. . Tak, jak zapowiadała, żąda 50 mln zł odszkodowania. "Caroline nigdy nie rzuca słów na wiatr. Potrzebowaliśmy trochę czasu ale na wszystko jest właściwy moment. I ten moment nadszedł! Enjoy!"- dodała w komentarzu.

Internauci nie dowierzają. Caroline Derpieński poszła do sadu w klapkach. W lutym

Uwagę obserwatorów przykuł nie tyle sam dokument i szokująco wysoka kwota odszkodowania, co strój celebrytki, która do sądu wybrała się w kusej mini z odkrytymi ramionami o w klapkach. Mieliśmy w tym roku co prawda rekordowo ciepły luty, ale jak zauważyli Internaucie ten strój nie przystawał ani do temperatury na zewnątrz ani do spraw, jakie poszła załatwiać. To wzbudziło w nich wątpliwości, co do prawdziwości zamieszczonego zdjęcia. Pod postem rozgorzała burzliwa dyskusja.

