Ewa Kasprzyk pokazuje brzuszek jak młódka. W takim stroju wybrała się na miasto

Ewa Kasprzyk od ponad 40 lat obecna jest w polskim show-biznesie. Gra w filmach i serialach, chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, nie stroni od programów rozrywkowych. Jej pojawienie się w jury "Tańca z gwiazdami" było szeroko komentowane, a docinki wymieniane z Iwoną Pavlović przejdą do historii show Polsatu. W końcu gwiazda słynie z poczucia humoru, ale i ciętego języka. To między innymi te cechy jej charakteru sprawiły, że załapała się do jury programu, w którym kilka lat wcześniej walczyła na parkiecie o kryształową kulę. Ostatecznie zajęła wtedy 4. miejsce.

Ewa Kasprzyk odpoczywa z córką w Sopocie

Po emocjach związanych z ocenieniem popisów tanecznych innych gwiazd, Ewa Kasprzyk wybrała się nad morze, gdzie trwał akurat Polsat Hit Festiwal. Po uczcie muzycznej gwiazda postanowiła zażyć kąpieli morskiej i słonecznej. Aktorka bez skrępowania przywdziała kostium kąpielowy i chętnie pluskała się w morzu. Potem wybrała się córką i suczką Shakirą na spacer, na który ubrała się wygodnie, na sportowo, ale z delikatnym pazurem. Widzowie, którzy Ewę Kasprzyk oglądają w TV, mogą się zdziwić jej codziennym wizerunkiem. "Zrobiona" od stóp do głów na wyjścia i do telewizji gwiazda, w wakacje czy podczas odpoczynku na świeżym powietrzu nie zawraca sobie głowy makijażem, misterną fryzurą czy butami na szpilce. I nie ma absolutnie problemu z tym, jak wygląda saute.

Tak jurorka "Tańca z gwiazdami" wybrała się na miasto. Zalotnie odsłoniła brzuszek

Na sopocki spacer Ewa Kasprzyk wybrała się w sportowych szortach przed kolano i wygodnych butach. Na głowie miała dżokejkę, która chroniła ją przed mocnym słońcem. Co ciekawe na górę stroju 67-latka wybrała zwyczajną białą koszulę, którą zalotnie przewiązała nad pępkiem, pokazując częściowo odsłonięty brzuszek. Stylówką, jak u młódki, aktorka po raz kolejny udowodniła, że ma ogromny dystans do siebie i swojego wieku.

To ona grała panią Wolańską w Koglu-Moglu. Tak dziś wygląda Ewa Kasprzyk