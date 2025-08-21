Wielkie zmiany w Polsacie. Na Ibisza i Sykut-Jeżynę czekają niezłe niespodzianki!

2025-08-21 12:42

Polsat szykuje spore przetasowania w swojej śniadaniówce "Halo tu Polsat". Jak udało dowiedzieć się dziennikarzom portalu Pudelek, w nowym sezonie nie zobaczymy już dobrze znanego duetu Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. Nie oznacza to jednak, że prezenterzy znikają z anteny. Wręcz przeciwnie, oboje dostali nowe zadania i stworzą zupełnie świeże konfiguracje z innymi prowadzącymi.

"Halo tu Polsat" od samego początku miało być mocną konkurencją dla "Pytania na Śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN". Format stawiał na trzy sprawdzone duety prowadzących: Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka oraz Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. Stacja postawiła na znane nazwiska i rozpoznawalne twarze, co od początku wzbudzało ciekawość widzów. Teraz jednak nadchodzi czas zmian.

Zmiany w śniadaniówce Polsatu

Od kilku tygodni w branży telewizyjnej krążyły plotki, że Polsat planuje odświeżenie formuły programu. Mówiono nawet o rozszerzeniu emisji śniadaniówki na inne dni tygodnia. Aby wzmocnić pozycję na rynku, potrzebne miało być jednak świeże podejście i większa elastyczność zespołu prowadzących.

I w końcu potwierdziły się spekulacje, w środę pojawiła się informacja, że Sykut-Jeżyna i Ibisz nie będą już razem prowadzić porannego show. Nie oznacza to jednak końca ich przygody z "Halo tu Polsat". Każde z nich dostało nowego partnera. Według ustaleń portalu Pudelek.pl Paulina od teraz tworzyć będzie duet z Tomaszem Wolnym, byłym gospodarzem "Pytania na Śniadanie". Z kolei Krzysztof Ibisz pojawi się u boku Ewy Wachowicz.

Dla Wolnego to powrót do dobrze znanej mu roli. Ma doświadczenie w prowadzeniu śniadaniówek i świetnie odnajduje się w rozmowach z gośćmi. O wiele większą niespodzianką jest jednak nazwisko Ewy Wachowicz. Miss Polonia 1992 od lat jest twarzą programu "Ewa gotuje" i w "Halo tu Polsat" dotychczas występowała wyłącznie w roli ekspertki kulinarnej. Teraz widzowie zobaczą ją w zupełnie nowej roli, jako pełnoprawną gospodynię formatu.

