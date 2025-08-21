Wielkie zmiany w Polsacie. Na Ibisza i Sykut-Jeżynę czekają niezłe niespodzianki!

"Halo tu Polsat" od samego początku miało być mocną konkurencją dla "Pytania na Śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN". Format stawiał na trzy sprawdzone duety prowadzących: Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka oraz Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. Stacja postawiła na znane nazwiska i rozpoznawalne twarze, co od początku wzbudzało ciekawość widzów. Teraz jednak nadchodzi czas zmian.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna zrzuciła fatałaszki! W samym bikini prężyła się do słońca. Ależ ona ma figurę!

Zmiany w śniadaniówce Polsatu

Od kilku tygodni w branży telewizyjnej krążyły plotki, że Polsat planuje odświeżenie formuły programu. Mówiono nawet o rozszerzeniu emisji śniadaniówki na inne dni tygodnia. Aby wzmocnić pozycję na rynku, potrzebne miało być jednak świeże podejście i większa elastyczność zespołu prowadzących.

Zobacz też: Miszczak pod rękę z Gawryluk na imprezie "Halo tu Polsat"! Sensacyjne doniesienia

I w końcu potwierdziły się spekulacje, w środę pojawiła się informacja, że Sykut-Jeżyna i Ibisz nie będą już razem prowadzić porannego show. Nie oznacza to jednak końca ich przygody z "Halo tu Polsat". Każde z nich dostało nowego partnera. Według ustaleń portalu Pudelek.pl Paulina od teraz tworzyć będzie duet z Tomaszem Wolnym, byłym gospodarzem "Pytania na Śniadanie". Z kolei Krzysztof Ibisz pojawi się u boku Ewy Wachowicz.

Dla Wolnego to powrót do dobrze znanej mu roli. Ma doświadczenie w prowadzeniu śniadaniówek i świetnie odnajduje się w rozmowach z gośćmi. O wiele większą niespodzianką jest jednak nazwisko Ewy Wachowicz. Miss Polonia 1992 od lat jest twarzą programu "Ewa gotuje" i w "Halo tu Polsat" dotychczas występowała wyłącznie w roli ekspertki kulinarnej. Teraz widzowie zobaczą ją w zupełnie nowej roli, jako pełnoprawną gospodynię formatu.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna odsłoniła brzuch. Twardy jak skała! 44-latka ciężko na niego pracowała

Zobacz naszą galerię: Wielkie zmiany w Polsacie. Na Ibisza i Sykut-Jeżynę czekają niezłe niespodzianki!

Sonda Będziesz oglądać program śniadaniowy Polsatu? Tak Nie, wolę TVP Nie, wolę TVN Będę oglądać wszystkie śniadaniówki, w każdej stacji Nie będę oglądać żadnej śniadaniówki