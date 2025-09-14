Małgorzata Tomaszewska z TVP do TVN. Została ciepło przyjęta

Małgorzata Tomaszewska (36 l.) była jedną z ulubionych prezenterek widzów TVP. Razem z Aleksandrem Skora tworzyła bardzo zgrany duet prowadzących poranne pasmo TVP "Pytanie na śniadanie". Poza śniadaniówką występowała także w "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance Dance Dance", prowadziła koncerty na festiwalu w Opolu, Eurowizję Junior, imprezy sylwestrowe i koncert Wakacyjnej Trasy Dwójki.

Gdy w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu z TVP, Małgorzata Tomaszewska była w zaawansowanej ciąży. Jej zwolnienie wywołało więc najwięcej kontrowersji. Celebrytka wyjaśniła jednak, że prawnie wszystko było w porządku, bo nie zerwano z nią umowy, po prostu wygasł kontrakt, który łączył ja z publicznym nadawcą.

Tomaszewska nie szukała zbyt długo nowej pracy. Początkowo plotkowano, że razem z Aleksandrem Sikorą trafi do Polsatu. Ostatecznie znalazła swój nowy "zawodowy dom" w TVN. W tegoroczny poniedziałek wielkanocny Marcin Propokop i Dorota Wellman oficjalnie powitali ją w ekipie programu "Dzień Dobry TVN".

Małgorzata Tomaszewska była wychowywana twardą ręką

Piękna prezenterka aktywnie bierze udział w życiu stacji. Pojawiła się m.in. podczas Top of the Top Sopot Festival, a w minioną sobotę zasiadła w studiu programu "Mówię Wam". Małgorzacie Tomaszewskiej wirtualnie towarzyszyła mama, Katarzyna Calińska-Tomaszewska, wraz z partnerem, którzy na co dzień mieszkają w Dubaju.

Panie opowiedziały m.in. o dzieciństwie prezenterki. Okazuje się, że córka Jana Tomaszewskiego była wychowywana twardą ręką.

Małgosia była wychowywana taką dosyć twardą ręką. To zaowocowało. Ten zimny chów dzisiaj się przydał [...] To był zimny chów, ale oczywiście z ogromnym sercem, poświęceniem dla niej - stwierdziła Calińska-Tomaszewska.

Nowa gwiazda "Dzień Dobry TVN" wyznała, że mama była wobec niej dość wymagająca i nie chwaliła za byle co.

Moja mama nie była nigdy taka, żeby niezależnie od tego co ja zrobię mnie chwalić. Ona mnie chwaliła, kiedy rzeczywiście uważała, że to co zrobiłam było dobre i do tej pory tak jest. To jej zawdzięczam, że dobrze mówię po polsku – mówiła Małgorzata Tomaszewska

Mama Tomaszewskiej przyznała również, że nie spodziewała się, że jej córka odniesie taki sukces w telewizji. Nadal dziwi się, że ludzie rozpoznają ją na ulicy.

To dla mnie wciąż dziwne, że ktoś ją rozpoznaje i prosi o autograf. To jest dla mnie niepojęte, bo przecież to moja córeczka – dodała.

