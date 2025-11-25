Małgorzata Tomaszewska wyglądała zupełnie inaczej. Nie do wiary, gdzie w wieku 23 lat pracowała prezenterka TVN!

Małgorzata Tomaszewska rodzina, kariera. Nie do wiary, gdzie pracowała

Małgorzata Tomaszewska od lat związana jest z mediami, choć zdecydowanie obcy nie jest jej także sport. W końcu jej ojcem jest słynny bramkarz i człowiek, który zatrzymał Anglię na Wembley, Jan Tomaszewski, a mamą - Katarzyna Calińska - Tomaszewska, znana tenisistka stołowa i córka legendarnej zawodniczki - Danuty Szmidt-Calińskiej. Małgorzata Tomaszewska jednak zdecydowanie lepiej niż na boisku czy przy stole do ping-ponga czuje się w towarzystwie mikrofonu. Zawsze ciągnęło ją do mediów, a że pochodzi z rodziny mocno sportowej, mając zaledwie 23 lata, trafiła do redakcji sportowej. Nie do wiary, gdzie! W 2012 roku Małgorzata Tomaszewska została prezenterką nieco niszowej telewizji Sportklub. Tak rozpoczęła się jej wielka kariera. Dwa lata później córka słynnego bramkarza została pogodynką w Polsacie, a w 2018 roku trafiła do TVP, gdzie stała się jedną z najważniejszych twarzy. W tamtych latach Córka Jana Tomaszewskiego wyglądała zupełnie inaczej niż teraz.

W galerii pokazujemy, jak zmieniała się Małgorzata Tomaszewska, córka Jana Tomaszewskiego

Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę i trafiła do TVN

W telewizji publicznej Małgorzata Tomaszewska pracowała m.in. przy "Pytaniu na śniadanie". Początkowo zajmowała się tematyką rozrywkową, ale już roku awansowała na współprowadzącą program. Prezenterka wielokrotnie prowadziła też Sylwester marzeń z Dwójką i festiwal w Opolu. Do tego doszła jeszcze m.in. praca przy "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Do zmienie władzy w TVP, Małgorzata Tomaszewska zakotwiczyła w TVN, gdzie jest reporterką w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". W 2024 roku gwiazda po raz drugi została mamą, o czym jako pierwszych poinformował nas Jan Tomaszewski.

Wszystko udało się szczęśliwie. Gosia pojechała o godzinie 10 rano do szpitala, o 16 urodziła Laurę. Moje kochane dziewczyny są zdrowe i dzielne, a ja naprawdę szczęśliwy!

- nie krył radości bramkarz reprezentacji Polski w czasie największych sukcesów naszej piłki nożnej.

