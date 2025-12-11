Mama Włodarczyk szaleje. Jej obecny mąż jest tak młody, że mógłby być jej synem

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-11 19:40

Anna Stasiukiewicz znów przyciąga uwagę internautów. 64-latka podzieliła się nagraniami z "typowego dnia" spędzonego ze swoim znacznie młodszym mężem, Naderem. Jak zwykle... zrobiło się gorąco, bo ich związek od miesięcy budzi ogromne emocje.

Choć Agnieszka Włodarczyk od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu, w ostatnim czasie to jej mama zdobywa coraz większą popularność w sieci. Powód? Jej relacja z 30 lat młodszym mężczyzną, z którym wzięła ślub w 2023 roku. Media nazwały go kiedyś "arabskim księciem", ale Stasiukiewicz wielokrotnie prostowała te sensacyjne etykietki.

Mama Włodarczyk szaleje. Jej obecny mąż jest tak młody, że mógłby być jej synem

Historia tej pary zaczęła się w sieci, to właśnie tam Anna i Nader nawiązali pierwsze rozmowy, a znajomość szybko przerodziła się w coś znacznie bardziej poważnego. Choć ich związek od początku budził ciekawość fanów, oni nie przejmują się ocenami innych. 64-latka nieraz mówiła, że Nader daje jej poczucie bezpieczeństwa, troskę i stabilność.  

Wiem, że to nie jest normalny związek. Tak mi się zdarzyło, siła wyższa, a o uczuciach się nie dyskutuje. Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany, europejski, no i jak będzie wciąż okazywał miłość i szacunek - mówiła kobieta w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

Z uśmiechem prostowała też plotkarskie doniesienia. Twierdziła jasno, że jej mąż nie jest ani księciem, ani Turkiem. Mężczyzna urodził się we Włoszech. Jak mówi matka Włodarczyk, zamierza być z nim tak długo, jak będzie czuła miłość i szacunek.

Najnowsza publikacja tylko rozbudziła zainteresowanie. Anna pokazała fanom kulisy zwykłego dnia: spacer z ukochanym, wspólne selfie z windy oraz kilka zdjęć w lustrze, na których prezentowała swoją stylizację. Co sądzicie o takiej różnicy wieku?

