Choć Agnieszka Włodarczyk od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu, w ostatnim czasie to jej mama zdobywa coraz większą popularność w sieci. Powód? Jej relacja z 30 lat młodszym mężczyzną, z którym wzięła ślub w 2023 roku. Media nazwały go kiedyś "arabskim księciem", ale Stasiukiewicz wielokrotnie prostowała te sensacyjne etykietki.

Zobacz też: Agnieszka Włodarczyk pochwaliła się teściową. Internauci byli w szoku. "Wygląda jak twój mąż w make-upie!"

Mama Włodarczyk szaleje. Jej obecny mąż jest tak młody, że mógłby być jej synem

Historia tej pary zaczęła się w sieci, to właśnie tam Anna i Nader nawiązali pierwsze rozmowy, a znajomość szybko przerodziła się w coś znacznie bardziej poważnego. Choć ich związek od początku budził ciekawość fanów, oni nie przejmują się ocenami innych. 64-latka nieraz mówiła, że Nader daje jej poczucie bezpieczeństwa, troskę i stabilność.

Wiem, że to nie jest normalny związek. Tak mi się zdarzyło, siła wyższa, a o uczuciach się nie dyskutuje. Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany, europejski, no i jak będzie wciąż okazywał miłość i szacunek - mówiła kobieta w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

Z uśmiechem prostowała też plotkarskie doniesienia. Twierdziła jasno, że jej mąż nie jest ani księciem, ani Turkiem. Mężczyzna urodził się we Włoszech. Jak mówi matka Włodarczyk, zamierza być z nim tak długo, jak będzie czuła miłość i szacunek.

Najnowsza publikacja tylko rozbudziła zainteresowanie. Anna pokazała fanom kulisy zwykłego dnia: spacer z ukochanym, wspólne selfie z windy oraz kilka zdjęć w lustrze, na których prezentowała swoją stylizację. Co sądzicie o takiej różnicy wieku?

Zobacz też: Szczuplutka Agnieszka Włodarczyk w bikini. Ma 44 lata i wygląda zjawiskowo!

Zobacz naszą galerię: Mama Włodarczyk szaleje. Jej obecny mąż jest tak młody, że mógłby być jej synem

Sonda Lubisz śledzić prywatne życie gwiazd? Tak Nie Czasami