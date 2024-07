Taylor Swift zniesiona ze sceny! Szokujący incydent podczas koncertu

Taylor Swift zniesiona ze sceny przez tancerza! Przez awarię została uwięziona na dodatkowej platformie w samym środku występu

Taylor Swift to jedna z największych gwiazd muzyki pop. Jej koncerty i piosenki biją rekordy popularności. Piękna piosenkarka jest też znana z wielu głośnych romansów, ostatnio w Stanach Zjednoczonych wiele mówi się o jej związku z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Teraz wszyscy fani piosenkarki mówią jednak o niespodziewanym incydencie, do którego doszło podczas jej koncertu na stadionie Aviva w Dublinie. Taylor Swift śpiewała na czymś w rodzaju sceny postawionej na scenie, była to dość wysoka platforma. Na sąsiedniej platformie był tancerz. W pewnym momencie platforma tancerza zaczęła się obniżać, tak by mógł on zejść, jednak platforma Swift została na swoim miejscu! Gwiazda została uwięziona w górze w wyniku awarii. Nie straciła zimnej krwi. Usiadła na "kostce", a na ratunek pospieszył jeden z tancerzy, który podbiegł do piosenkarki i zdjął ją sprawnym ruchem z platformy. Wszystko dobrze się skończyło.

Taylor Swift. Kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Niedawno spotykała się z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wieliu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas.

Taylor Swift is CARRIED OFF of platform on stage after mechanical glitch at Saturday's Dublin concert https://t.co/v4t4N64U7g— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 1, 2024

🎥| Jan Ravnik helping Taylor Swift during a stage malfunction tonight at Dublin. #DublinTSTheErasTour pic.twitter.com/old3of4qvA— The Swift Society (@TheSwiftSociety) June 29, 2024

