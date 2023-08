Taylor Swift została królową muzyki! Pobiła dziejowy rekord

Taylor Swift została królową Spotify. Jako pierwsza kobieta zyskała 100 milionów odsłuchujących fanów w miesiąc

Platforma streamingowa Spotify pojawiła się w sieci w 2006 roku i zrewolucjonizowała świat muzyki. Teraz najnowsze przeboje są śledzone i odsłuchiwane najczęściej właśnie tam. Nie ulega wątpliwości, że kto rządzi na Spotify, ten jest królem branży muzycznej. Teraz okazało się, że na internetowym piedestale znalazła się Taylor Swift (34 l.)! Jak podał oficjalnie Spotify w mediach społecznościowych, gwiazda jako pierwsza kobieta piosenkarka w historii zyskała 100 milionów odsłuchujących fanów w jeden miesiąc. Pierwszym artystą, który przekroczył próg 100 milionów słuchaczy w miesiąc, został w lutym The Weeknd.

Taylor Swift. Kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Od niedawna spotyka się z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w sumie w dziewięciu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas.

Sonda Chcesz wybrać się na koncert Taylor Swift? Tak, marzę o tym Nie, nie przepadam za jej twórczością

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE— Spotify (@Spotify) August 29, 2023

QUIZ. Czy znasz piosenki z czołówek polskich seriali? 10/10 dla prawdziwych fanatyków! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. "Życie, życie jest..." Powieścią Nowelą Balladą Dalej