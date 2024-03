Aktor "Na Wspólnej" zafundował sobie nową sylwetkę i... nowe włosy. Teraz kusi bujną czupryną

Widzowie serialu "Na Wspólnej" już od dłuższego czasu obserwują przemianę Kamila Hoffera - jednego z głównych bohaterów telenoweli. Fani Kazika Mazura, który wciela się w te postać, w pewnym momencie byli bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się z ich ulubieńcem, który niemalże znikał w oczach. Nagły spadek wagi mężczyzny łączyli ze śmiercią ojca aktora, który odszedł jesienią 2022 r. W końcu Kazimierz Mazur Jr. zdecydował się ich uspokoić. W mediach społecznościowych wyjaśnił, że nie dzieje się z nim nic złego, a jego spadek wagi jest efektem diety i pracy z trenerem, i jest zamierzony.

Zupełnie odmieniony Kazik Mazur

Ale zmiana sylwetki to dopiero początek metamorfozy aktora "Na Wspólnej", "Uroczyska" czy "1670". Kilogramów mu ubywa, za to przybywa włosów na głowie. Już w ubiegłym roku aktor poinformował fanów, że zdecydował się na przeszczep włosów. Zabiegowi poddał się w Turcji - tamtejsze kliniki medycyny estetycznej specjalizują się w tego typu procedurach. "Kochani, ja już idę na zabieg. Widzimy się za 12 miesięcy. Co prawda zabieg nie będzie trwał 12 miesięcy, tylko porost włosów, ale widzimy się i zobaczymy, jakie będą efekty" - pisał w jednej z relacji. Efekty przeszczepienia widać już od pewnego czasu. Na początku roku Kazik Mazur wrzucił fotkę, którą sprowokował wysyp komentarzy. Szczupła twarz, gęsta czupryna w artystycznym nieładzie i okulary w stylu vintage sprawiły, że trudno go rozpoznać. Czy to nowy wizerunek gwiazdora czy też nowy projekt artystyczny? Tak czy siak, fani byli zachwyceni. "Jaki look!!! Ekstra!", "Hej, super fryzura", "Woow nie do poznania Kazik ;)" - czytamy pod postem. A Wam jak się podoba nowy wizerunek Kazimierza Mazura?

Zobacz w galerii, jak zmienił się Kazimierz Mazur

Kazimierz Mazur z Na Wspólnej już tak nie wygląda! Poddał się popularnemu zabiegowi