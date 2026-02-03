Pomyłka kosztowała 63-latkę 1100 zł i 8 punktów

Chwila nieuwagi za kierownicą może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Tym razem skończyło się na strachu i stratach materialnych, ale sytuacja, która miała miejsce w Baninie, mrozi krew w żyłach. W czwartek, tuż przed godziną 14, dyżurny Komisariatu Policji w Żukowie odebrał zgłoszenie, które z pewnością nie należało do standardowych. Informacja dotyczyła pojazdu, który staranował witrynę i wjechał do wnętrza sklepu odzieżowego.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol kartuskiej drogówki. Funkcjonariusze po przybyciu zastali niecodzienny widok – samochód osobowy częściowo zaparkowany wewnątrz budynku handlowego, pośród wieszaków z ubraniami i zniszczonego wyposażenia.

Policjanci szybko ustalili dokładny przebieg zdarzeń. Jak się okazało, za kierownicą pojazdu siedziała 63-letnia kobieta. Z jej relacji wynikało, że doszło do fatalnej pomyłki. Kobieta, zamierzając zahamować, omyłkowo wcisnęła pedał gazu. Nagłe przyspieszenie sprawiło, że straciła panowanie nad pojazdem, który z dużą siłą uderzył w szklaną fasadę sklepu, zatrzymując się dopiero w jego wnętrzu.

Najważniejszą informacją jest fakt, że w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń – ani kierująca, ani pracownicy czy klienci sklepu. Mimo to, za spowodowanie tak poważnego zagrożenia w ruchu drogowym, 63-latka nie uniknęła kary. Funkcjonariusze nałożyli na nią mandat karny w wysokości 1100 zł, a jej konto zasiliło 8 punktów karnych.

Policja apeluje o ostrożność. Internauci drwią

Funkcjonariusze, podsumowując interwencję, ponownie zaapelowali do wszystkich kierowców o zachowanie maksymalnej koncentracji za kierownicą. Chwila dekoncentracji, rutyna czy zmęczenie mogą prowadzić do błędów, których skutki bywają tragiczne. Wypadek w Baninie jest tego najlepszym przykładem.

Policja przypomina, by zawsze dostosowywać swoje działania do panujących warunków i nigdy nie lekceważyć podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że na drodze odpowiadamy nie tylko za siebie, ale również za innych uczestników ruchu i osoby postronne. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich.

Na zdarzenie zareagowali również internauci, którzy w komentarzach piszą m.in., że kobieta zasługuje na dużo surowszą karę. Co niektórzy sugerują wręcz, że za tak kardynalny błąd powinna otrzymać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Inni bronią jednak kobiety zwracając uwagę, że być może 63-latka poruszała się pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, gdzie o pomyłkę tego typu jest jeszcze łatwiej niż w "manualach".

