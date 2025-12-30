Zuzia nie wróciła do domu i nikt jej nie widział. Trwają poszukiwania nastolatki!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-30 8:45

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o zaginięciu 14-letniej Zuzanny Sikory. Nastolatka wyszła z domu w poniedziałek po południu i do tej pory nie wróciła. Policja prowadzi intensywne poszukiwania i prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe
  • Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o zaginięciu 14-letniej Zuzanny Sikory, która 29 grudnia 2025 roku około godziny 15:00 wyszła z domu przy ulicy Śląskiej w Bydgoszczy i nie wróciła.
  • Zuzanna ma około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy, czarne długie włosy i okrągłą twarz, nie posiada cech szczególnych.
  • Osoby posiadające informacje o Zuzannie proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Błonie pod numerem telefonu 47 751 13 59 lub numerem alarmowym 112.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało informację o zaginięciu 14-letniej Zuzanny Sikory, mieszkanki Bydgoszczy. Sprawą zajmuje się Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie, który prowadzi czynności poszukiwawcze i apeluje do mieszkańców o czujność oraz wsparcie.

Z przekazanych informacji wynika, że dziewczynka w dniu 29 grudnia 2025 roku około godziny 15:00 wyszła z domu przy ulicy Śląskiej w Bydgoszczy i do chwili obecnej nie powróciła. Jak ustalono, przed wyjściem poinformowała swoją siostrę, że nie wróci tego dnia do domu i zamierza nocować u koleżanki. Od tamtego momentu kontakt z nastolatką się urwał, co wzbudziło niepokój bliskich.

Policja udostępniła rysopis zaginionej, który może pomóc w jej odnalezieniu. Zuzanna Sikora ma około 160 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy oraz czarne, długie włosy sięgające do połowy pleców. Jej twarz jest okrągła, a uzębienie – bez widocznych ubytków. Funkcjonariusze podkreślają, że dziewczynka nie posiada cech szczególnych, które w łatwy sposób pozwalałyby ją zidentyfikować. Niestety, brak jest również informacji na temat ubioru, w którym była w dniu zaginięcia.

Osoby znające miejsce pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Błonie pod numerem telefonu 47 751 13 59 lub pod numerem alarmowym 112. Policja zapewnia, że wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie sprawdzone.

