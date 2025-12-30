Zginęła przez lód na jezdni. Dramat 65-letniej rowerzystki w Mogilnie

W niedzielę, 28 grudnia, około godziny 9:00 na ulicy Dębowej w Mogilnie, 65-letnia rowerzystka zmarła po upadku na oblodzonej nawierzchni.

Kobieta straciła panowanie nad rowerem i przewróciła się, ponosząc śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Policja apeluje o ostrożność na drogach ze względu na trudne warunki atmosferyczne i śliską nawierzchnię, a także zachęca pieszych do noszenia elementów odblaskowych.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 28 grudnia, około godziny 9:00 na ulicy Dębowej w Mogilnie. Jak informują mogileńscy policjanci, 65-letnia kobieta poruszała się rowerem, gdy na oblodzonej nawierzchni straciła panowanie nad jednośladem.

Czytaj także: Dramat w przymierzalni. Zaatakowany nożem 14-latek już złożył zeznania!

– Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że kierująca rowerem 65-latka na oblodzonej nawierzchni wpadła w poślizg i przewróciła się na twarde podłoże – przekazuje policja.

Upadek okazał się tragiczny. Kobieta w wyniku odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu.

Okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku wyjaśniają mogileńscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mogilnie. Funkcjonariusze apelują o ostrożność.

– Uwaga! Na drogach aktualnie panują trudne warunki atmosferyczne. Nie tylko kierowcy, ale wszyscy użytkownicy dróg muszą mieć świadomość, że na jezdni będzie bardzo ślisko – przypominają policjanci.

Apel kierowany jest również do pieszych, których zachęca się do noszenia elementów odblaskowych poprawiających widoczność i bezpieczeństwo na drodze.