Totalne zdziwienie! Tyle centymetrów mierzy Marcin Hakiel. Do Kasi Cichopek pasował idealnie

Marcin Hakiel od lat obecny jest w show-biznesie, ale dopiero po rozstaniu z Katarzyną Cichopek zaskoczył fanów prawdziwą metamorfozą. Tancerz dobrze dopasowuje swój styl do gabarytów. Nie jest zbyt wysoki, ale za to imponuje sylwetką. Jego wzrost idealnie pasował do filigranowej Kasi Cichopek. Mimo wszystko jesteśmy totalnie zdziwieni. Wiemy, ile centymetrów mierzy Marcin Hakiel.