A jednak! Tego Marcin Hakiel życzy Cichopek i Kurzajewskiemu po ślubie. Jego ukochana dorzuciła słówko

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w sobotę 25 października 2025 wzięli głośny ślub. Zdjęciami z tego wydarzenia chwalili się na Instagramie, Kasia miała też profesjonalną sesję zdjęciową. Oprócz uroczystości w towarzystwie gronie bliskich przyjaciół, gdzie małżonkowie zebrali najlepsze życzenia, czytali także te od fanów i dalszych znajomych. Marcin Hakiel długo milczał, aż w rozmowie z Telemagazynem powiedział kilka słów do byłej żony i jej ukochanego.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ślub i wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w ostatni weekend października były jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie w 2025 roku. Panna młoda miała kilka obłędnych sukien i wyglądała tak, że aż pan młody oniemiał z zachwytu. W sieci nie brak życzeń i komentarzy od fanów pary. Wszyscy jednak zastanawiali się, co myśli na temat tego wszystkiego eks-mąż Kasi Cichopek, Marcin Hakiel. Nareszcie tancerz przerwał milczenie. Co powiedział?

Uroczystość zaślubin Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbyła się w Poleskim Parku Narodowy. Wesele odbyło się w hotelu, a późniejsze atrakcje sportowe w pobliskim ośrodku krajoznawczym, na bagnach. Wśród gości nie brakowało nazwisk z pierwszych stron gazet, takich jak m.in.: Ewa Wachowicz, Magdalena Narożna, Joanna Kurska, Jacek Kurski, Olek Sikora, Marcin Mroczek. Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej, rzecz jasna na tej liście nie było.

Tak Hakiel i Serowska komentują ślub Cichopek

Na planie nowego sezonu "99. gra o wszystko", Marcin Hakiel udzielił wywiadu, w którym po raz pierwszy odpowiedział na pytanie, czy nie denerwują go prośby o komentarz do ślubu jego byłej żony. Przy tej okazji powiedział wreszcie, czego życzy Katarzynie Cichopek na nowej drodze życia.

Mam duży dystans. Załóżmy, że jak ktoś bardzo przesadza, to mówię, że nie chcę o tym rozmawiać, ale nie rusza mnie to. [...] Co tam można życzyć? Wierności, wolności i niech się bawią.

Dziennikarz zapytał także partnerkę Hakiela, Dominikę Serowską, czy chciałaby czegoś życzyć Cichopek i Kurzajewskiemu. Odpowiedziała krótko: nie.

