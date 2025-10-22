Prokop wypalił publicznie do Rozenek, że ta nie przypomina dawnej siebie. Małgorzata odpowiedziała

Małgorzata Rozenek-Majdan odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN". W rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman wspominała swoją przygodę z porannym programem - od występów w roli gościa po krótki epizod w roli prowadzącej. Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek-Majdan długo zabiegała o tę funkcję, a swoje marzenie spełniła w sierpniu 2022 roku, tworząc duet z Krzysztofem Skórzyńskim. Po niespełna roku zakończyła jednak współpracę ze śniadaniówką.

Małgorzata Rozenek-Majdan wprost o swojej metamorfozie

Z okazji jubileuszu na ekranie pokazano archiwalne nagrania z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan — zarówno z "Dzień Dobry TVN", jak i z programów "Perfekcyjna Pani Domu", "Azja Express" czy "Iron Majdan". Wtedy Marcin Prokop postanowił głośno powiedzieć to, co — jak przyznał — myśli wiele osób:

Małgosiu, przepraszam, ja powiem głośno to, co wszyscy mówią – ty w ogóle nie przypominasz tamtej siebie. Co tu się wydarzyło?

– spytał wprost Marcin Prokop.

Słowa dziennikarza choć dla niektórych mogły wydać się niestosowne, nie zdenerwowały Małgorzaty. Ta przyznała, że przez lata dużo w siebie inwestowała i nie zamierza tego ukrywać.

Jestem typem, który inwestuje w siebie. Namawia się kobiety do tego: inwestujcie w siebie. Ja to robię, nie ukrywam. Cieszę się z kierunku, w który to idzie. Jak widzicie, można było dużo zrobić. (...) To jest już chyba efekt końcowy, nie będziemy wymieniać tych wszystkich zmian, które zostały wprowadzone – bo po co? Jestem zadowolona, ale to nie oznacza, że to koniec

– stwierdziła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Choć niektórzy mogli uznać komentarz Marcina Prokopa za zbyt bezpośredni, Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie spory dystans. Dodatkowo już niedługo zadebiutuje w roli prowadzącej reality show "Królowe przetrwanie". Zobaczymy ją także w formacie "Bez kompleksów". Premiera programu już 1 listopada na antenie stacja TVN 7.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"