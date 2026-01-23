Aukcje gwiazd wspierających WOŚP z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Internauci chętnie licytują nie tylko przedmioty, ale przede wszystkim doświadczenia. Wśród tegorocznych propozycji znalazły się m.in. noc spędzona w towarzystwie Julii Wieniawy czy możliwość zatańczenia poloneza u boku Macieja Musiała. Jednak to oferta Omeny Mensah i Rafała Brzoski od pierwszych godzin przyciąga uwagę.

Szokujący wynik aukcji! Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zebrali już prawie 200 tysięcy

Znany przedsiębiorca i jego ukochana żona nie po raz pierwszy pokazują, że potrafią połączyć filantropię z rozmachem. W ubiegłych latach ich aukcje przeszły do historii WOŚP. Weekend golfowy w Hiszpanii wylicytowany za ponad 400 tysięcy złotych stał się prawdziwą sensacją!

Tym razem para postawiła na bardziej prywatne doświadczenia. Zwycięzcy licytacji zostaną zaproszeni na kameralne spotkanie w miejscu, do którego na co dzień dostęp mają wyłącznie najbliżsi przyjaciele gospodarzy. Jak zapowiadają, wieczór ma toczyć się bez sztywnego scenariusza - będą rozmowy, wspólne chwile przy stole, planszówki wyciągane spontanicznie i niespodzianki, których na razie nikt wcześniej nie zdradza.

Są takie spotkania, które nie trafiają do kalendarzy i wymykają się codziennym zasadom. Zwycięzcy tej licytacji spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski - dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi. To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu. Spotkanie popłynie własnym rytmem: rozmowy, które same się rozwijają, chwile przy stole, spontanicznie wyciągane planszówki i niespodzianki, których nie da się zapowiedzieć wcześniej. Muzyczną oprawę zapewni specjalny set DJ-ski DJ Sharka, przygotowany wyłącznie na tę okazję. Na deser pojawi się domowa szarlotka wypiekana osobiście przez Omenę - prosty, symboliczny akcent, który najlepiej oddaje charakter tego spotkania. Bez dress code’u. Bez planu minutowego. Bez obowiązkowych punktów programu. Tylko dobra energia, prywatna przestrzeń i doświadczenie, które nie zdarza się przypadkiem. Aukcja przeznaczona jest dla dwóch osób, a jej realizacja możliwa będzie do końca 2026 roku. Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów w ramach działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - czytamy w opisie aukcji.

Muzyczną oprawę wydarzenia zapewni specjalny set DJ Sharka, przygotowany wyłącznie na tę okazję. Całość ma stworzyć atmosferę swobody, daleką od czerwonych dywanów i oficjalnych gal. Wisienką na torcie ma być deser, ale nie byle jaki. Omenaa Mensah zapowiedziała, że własnoręcznie upiecze domową szarlotkę, która ma stać się symbolicznym akcentem wieczoru. Będziecie licytować?

