Noc u Wieniawy i… LIVE do rana? Gwiazda OnlyFansa chce kupić Julkę! Co tam się będzie działo

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat przyciąga nie tylko darczyńców, ale też celebrytów, którzy prześcigają się w pomysłach na oryginalne aukcje. Kolacje, treningi, wspólne wyjazdy czy dzień na planie filmowym to już standard i nuda. W tym roku Julia Wieniawa postanowiła jednak pójść o krok dalej i zaproponowała coś, co natychmiast stało się viralem - noc spędzoną w jej towarzystwie.

Z opisu aukcji wynika, że zwycięzca, wraz z maksymalnie czterema osobami, zostanie zaproszony na wspólną noc w klimatycznym miejscu na Mazowszu. W planach są kolacja, seans filmowy, karaoke, zdrowe przekąski oraz poranne ćwiczenia. Sama Wieniawa skrupulatnie wyjaśniła w mediach społecznościowych, że wydarzenie ma charakter towarzyski i luźny, a jego celem jest dobra zabawa i wsparcie szczytnego celu.

Licytacja szybko nabrała tempa, a zainteresowanie zaczęło rosnąć, gdy głos zabrała Lena Polanski. Influencerka i twórczyni treści dla dorosłych opublikowała nagranie, w którym przyznała, że bierze udział w aukcji i już wyłożyła pokaźną kwotę. Jej wypowiedź, okraszona żartobliwymi komentarzami i wyraźną ekscytacją, momentalnie obiegła sieć.

Polanski nie kryła, że sama idea "nocowanki" z popularną aktorką jest dla niej niezwykle kusząca. Zastanawiała się przy tym, jak wyglądałaby realizacja aukcji w praktyce, skoro regulamin przewiduje obecność grupy znajomych. Wspomniała też o karaoke, które według niej może być kluczowym elementem całego wydarzenia. W ramach żartu zaprezentowała fragment jednej z piosenek Wieniawy, oceniając swoje umiejętności wokalne z dużym dystansem.

Noc z Julią Wieniawą. Mój największy mokry sen w końcu się spełni. (...) Aktualnie licytuję to wydarzenie z nią za 81 tysięcy złotych, ale mam pewien dylemat. Ona oferuje tę licytację dla zwycięzcy i czwórki jego znajomych. Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, jak wygram tę licytację i powiem: ‘nie, tylko ja będę’. Jest jeszcze jeden problem. W opisie tego nocowania jest napisane, że w ramach nocowania będzie karaoke (...) Zakładam, że muzyka to jest właśnie klucz do serca Julii - powiedziała Lena Palanski.

