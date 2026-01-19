Noc u Wieniawy i… LIVE do rana? Gwiazda OnlyFansa chce kupić Julkę! Co tam się będzie działo

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-19 15:31

Aukcje WOŚP co roku potrafią zaskakiwać, ale propozycja Julii Wieniawy wywołała wyjątkowe poruszenie. Artystka wystawiła na licytację "nocowankę", a jedną z osób, które otwarcie deklarują chęć jej wygrania, jest Lena Polanski - znana z działalności na kontrowersyjnej platformie OnlyFans. Jej komentarze rozpaliły internet do czerwoności.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat przyciąga nie tylko darczyńców, ale też celebrytów, którzy prześcigają się w pomysłach na oryginalne aukcje. Kolacje, treningi, wspólne wyjazdy czy dzień na planie filmowym to już standard i nuda. W tym roku Julia Wieniawa postanowiła jednak pójść o krok dalej i zaproponowała coś, co natychmiast stało się viralem - noc spędzoną w jej towarzystwie.

Zobacz też: Noc z Wieniawą za grube tysiące! Aktorka odsłania kulisy aukcji WOŚP

Noc u Wieniawy i… LIVE do rana? Gwiazda OnlyFansa chce kupić Julkę! Co tam się będzie działo

Z opisu aukcji wynika, że zwycięzca, wraz z maksymalnie czterema osobami, zostanie zaproszony na wspólną noc w klimatycznym miejscu na Mazowszu. W planach są kolacja, seans filmowy, karaoke, zdrowe przekąski oraz poranne ćwiczenia. Sama Wieniawa skrupulatnie wyjaśniła w mediach społecznościowych, że wydarzenie ma charakter towarzyski i luźny, a jego celem jest dobra zabawa i wsparcie szczytnego celu.

Licytacja szybko nabrała tempa, a zainteresowanie zaczęło rosnąć, gdy głos zabrała Lena Polanski. Influencerka i twórczyni treści dla dorosłych opublikowała nagranie, w którym przyznała, że bierze udział w aukcji i już wyłożyła pokaźną kwotę. Jej wypowiedź, okraszona żartobliwymi komentarzami i wyraźną ekscytacją, momentalnie obiegła sieć.

Polanski nie kryła, że sama idea "nocowanki" z popularną aktorką jest dla niej niezwykle kusząca. Zastanawiała się przy tym, jak wyglądałaby realizacja aukcji w praktyce, skoro regulamin przewiduje obecność grupy znajomych. Wspomniała też o karaoke, które według niej może być kluczowym elementem całego wydarzenia. W ramach żartu zaprezentowała fragment jednej z piosenek Wieniawy, oceniając swoje umiejętności wokalne z dużym dystansem

Noc z Julią Wieniawą. Mój największy mokry sen w końcu się spełni. (...) Aktualnie licytuję to wydarzenie z nią za 81 tysięcy złotych, ale mam pewien dylemat. Ona oferuje tę licytację dla zwycięzcy i czwórki jego znajomych. Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, jak wygram tę licytację i powiem: ‘nie, tylko ja będę’. Jest jeszcze jeden problem. W opisie tego nocowania jest napisane, że w ramach nocowania będzie karaoke (...) Zakładam, że muzyka to jest właśnie klucz do serca Julii - powiedziała Lena Palanski.

Zobacz też: Jest chętny na noc z Wieniawą! Prawie jak w filmie "Niemoralna propozycja"... Prawie

Zobacz naszą galerię: Noc u Wieniawy i… LIVE do rana? Gwiazda OnlyFansa chce kupić Julkę! Co tam się będzie działo

Noc u Wieniawy i… LIVE do rana? Gwiazda OnlyFansa chce kupić Julkę! Co tam się będzie działo
31 zdjęć
Sonda
Podoba ci się Julia Wieniawa w takiej odsłonie?
SE_Wieniawa kiedyś spotykała się z Baronem. Teraz skomentowała film Kubickiej
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JULIA WIENIAWA