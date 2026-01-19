Jest chętny na noc z Wieniawą! Prawie jak w filmie "Niemoralna propozycja"... Prawie

Majątek za noc z Julią Wieniawą. Wszystko dla WOŚP!

Julia Wieniawa wystawiła na aukcję w szczytnym celu wspólną noc! Nie chodzi jednak o romantyczne chwile, choć niektórzy tak pomyśleli, a o typową "nocowankę" z przyjaciółmi - gwiazda proponuje wypad do malowniczej lokalizacji w regionie Mazowsza, do tego wspólną kolację, karaoke na kanapie, oglądanie filmów i poranny trening. Ten, kto wygra aukcję WOŚP, może zabrać na "domówkę" 4 znajomych. Kuszące? Najwyraźniej tak, bo kwota licytacji już zbliża się do 100 tys. złotych, a zakończyć się może jeszcze wyższym wynikiem!

Zobacz również: Noc z Wieniawą za grube tysiące! Aktorka odsłania kulisy aukcji WOŚP

Jest chętny na noc z Wieniawą. Tylko czy ona ma na to ochotę?

Jeden z polskich feakfighterów, niejaki Amadeusz Ferrari, już zapowiedział, że przebije każdą kwotę, by spędzić noc z Julią Wieniawą:

„Julcia, Julcia, zapowiada się piękna i długa noc. Uważam, że jesteś warta dużo, dużo więcej. Dlatego przebiję każdą ofertę. Oczywiście wykupię ci też lot private jetem prosto tutaj do mnie do Tajlandii. Daj mi tylko i wyłącznie znać, czy jeśli wykupię wspólne nocowanie, a przebiję każdego, to nie ulega żadnej wątpliwości, to czy przylecisz private jetem do mnie do Tajlandii. (...) Obiecuję oczywiście, że nie będę, że rączki będę trzymał przy sobie. Chyba, że, że sama będziesz chciała, to też, to się zastanowię. No ja też nie jestem taki łatwy na jakiego wyglądam, ale cieszę się bardzo, że spędzimy razem wspólnie noc prawdopodobnie”

- poinformował w social-mediach. Oby jednak ktoś normalny go przelicytował... Cel - czyli przekazanie pieniędzy na WOŚP - jest oczywiście szczytny, ale bezpieczeństwo Julki Wieniawy nie może być zagrożone. Oby to dobrze przemyślała!

Zobacz również: Wieniawa wyprzedaje szafę! Można kupić noszone dresy gwiazdy. Ceny? Przystępne!