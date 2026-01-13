Wieniawa wyprzedaje szafę! Można kupić noszone dresy gwiazdy. Ceny? Przystępne!

Julia Wieniawa (27 l.) to jedna z najbogatszych gwiazd w Polsce, ale - jak widać - obok żadnej okazji żeby dorobić nie przechodzi obojętnie. Część jej obszernej garderoby trafiła na sprzedaż w sieci - fani mogą kupić bluzę czy dresy i "donaszać" po gwieździe.

Julia Wieniawa sprzedaje noszone dresy

Julia Wieniawa postanowiła wyczyścić swoją szafę i przy okazji zarobić. Koleżanka, która zajmuje się profesjonalnie wyprzedażami markowych ubrań, upłynnia ciuszki Julki na Instagramie. Komplet dresowy, który nosiła wielka gwiazda, można nabyć za zaledwie 200 zł. Są też i perełki wielkich marek - kurteczka Moschino za 1000 złotych czy skórzana kurtka Epouzer - jej cena sklepowa to 6900, ale tę Julki można kupić za 1900 złotych.

Julia Wieniawa jest prawdziwą milionerką - zarabia między innymi na reklamach biżuterii, kosmetyków i bielizny, gdzie za jeden kontrakt potrafi zgarnąć 500 tysięcy. Do tego gra w serialach - np. "Rodzinka.pl", filmach - "Dalej Jazda 2" niedługo trafi do kin, wydaje muzykę i koncertuje, ma swoją firmę sprzedającą "Matchę" (napój z zielonej herbaty), juroruje w "Mam Talent" i wiele innych projektów. Gwiazda postanowiła jednak "dorobić" na sprzedaży fatałaszków, a przy okazji dać fanom możliwość noszenia czegoś co dotykało jej skóry. Skusicie się?

Gwiazdy sprzedają swoje używane ciuchy

Jedna z internautek pod postem informującym o wyprzedaży szafy Julii Wieniawy zwróciła uwagę na fakt, że Julka wcześniej zapowiadała, że odda rzeczy potrzebującym.

"A czy Julia przypadkiem nie miała oddać rzeczy potrzebującym? 🤔Taki post był to po co kłamać?" - napisała. Odpowiedziała jej prowadząca wyprzedaż Izabella Budryn:

"Oddała bardzo dużą część, a reszta wylądowała tu na wyprzedaży"

Julia nie jest pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na taką formę sprzątania połączoną z zarobkiem. Wcześniej opisywaliśmy też wyprzedaże między innymi Joanny Przetakiewicz czy Marceliny Zawadzkiej, a nawet - Maryli Rodowicz. Przyjemne z pożytecznym?

