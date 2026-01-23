Iga Świątek pracowała jako kelnerka! Kompletnie zaskoczyła klientów restauracji! WIDEO

Iga Świątek zrobiła niezły numer klientom restauracji w hotelu, w którym mieszka w Melbourne w czasie Australian Open. Polka gwiazda przebrała się za kelnerkę i obsługiwała gości, którzy okazali się... jej rodakami. Ci poznali tenisistkę dopiero po jakimś czasie. Zobaczcie wideo.

Iga Świątek jako kelnerka

Autor: Crown Melbourne/ Materiały prasowe

Iga Świątek w czasie dużych turniejów mieszka w najlepszych hotelach, które chwalą się pobytem Świątek, reklamując swoje usługi. Tak było w trakcie US Open, gdy polska gwiazda gościła w kultowym nowojorskim The Plaza. Teraz nasza tenisistka - podobnie jak rok temu - zamieszkała w Crown Towers, z którego ma tylko pięć minut autem na korty, gdzie toczy się rywalizacja w Australian Open. Z luksusowych apartamentów podziwiać można piękną panoramę miasta. Hotel wyposażony jest w 25-metrowy podgrzewany kryty basen, łaźnię parową, SPA, tarasy słoneczne i nowoczesne centrum fitness.

Iga Świątek kolejny mecz w Australian Opemn zagra w sobotę z Anną Kalinską. Wcześniej polska gwiazda wcieliła się w rolę... kelnerki. Mistrzyni Wimbledonu przebrała się w profesjonalny strój pracownicy hotelowej restauracji Marmont w hotelu Crown Melbourne. Dla niepoznaki założyła też okulary. Usługiwała gościom, serwując im posiłki i napoje. Jak się okazało, byli to Polacy, którzy dopiero po pewnym czasie zorientowali się, kto ich obsługuje!

- Wyglądasz jak Iga! - zauważyła w końcu jedna z klientek.

- Ta tenisistka? Jest taka sobie i powinna popracować nad serwisem - odpowiedziała żartobliwie Iga Świątek.

Iga Świątek po chwili zdjęła okulary i pozowała z gośćmi restauracji do pamiątkowych zdjęć. Oby jej serwis funkcjonował znakomicie, gdy w sobotę o godzinie 9 rano polskiego czasu zagra z Anną Kalinską w 3. rundzie Australian Open.

