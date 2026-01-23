Matylda Damięcka podbija sieć! Jej grafiki o Dniu Dziadka wzruszyły tysiące

22 stycznia 2026 roku Matylda Damięcka postanowiła uczcić Dzień Dziadka w wyjątkowy sposób. Na swoim profilu artystka opublikowała nowe grafiki - każda w charakterystycznym dla niej stylu. Krótki podpis "Dziadki. #klaweproszejaciebietetentegesy" od razu przyciągnął uwagę internautów. Dzień wcześniej, opublikowała dzieło z okazji Dnia Babci, które również wywołało ogromne poruszenie w sieci.

Grafiki z okazji Dnia Dziadka przedstawiają typowe, ale i bardzo wymowne sceny z życia seniorów. Obserwując je, zarówno wnuki, jak i dziadkowie mogą znaleźć w nich coś znajomego. Nie brakuje humoru, ale i refleksji nad rolą starszego pokolenia w życiu codziennym. Internauci natychmiast zareagowali - komentarze pełne były zachwytu i wzruszenia: "Kocham to", "W punkt, aż łezka się w oku zakręciła", "Majstersztyk, tylko uczyć się od Ciebie tej wspaniałej umiejętności obserwacji".

Ogólne poruszenie wywołała także poprzednia grafika Damięckiej z okazji Dnia Babci. Artystka przedstawiła postać kobiety w stroju inspirowanym Czerwonym Kapturkiem, trzymającej wilka na smyczy i z elementami kostiumu znanego z "Opowieści podręcznej". Obok niej kroczy dziewczynka w czerwonym kapturku, trzymająca transparent: "No woman, no kraj". Podpis dzieła brzmiał: "Babciom, dzięki którym nie musimy mieć pisemnej zgody: ojca, brata czy męża, żeby otworzyć konto w banku". Ta grafika również wywołała lawinę komentarzy pełnych uznania dla spostrzegawczości i talentu artystki.

Dzięki takim publikacjom Damięcka udowadnia, że jej sztuka nie jest tylko ozdobą internetu, to także inteligentny, błyskotliwy komentarz do rzeczywistości i społecznych relacji, który trafia w samo sedno.

