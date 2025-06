Jedz te jagody, a będziesz mieć sokoli wzrok i końskie zdrowie. Posadź ją w ogrodzie i ciesz się pysznymi owocami

Jagoda kamczacka, czyli wiciokrzew siny (Lonicera caerulea) przywędrował do nas z Azji, ale znakomicie udaje się w naszym klimacie. Mało wymagający krzew, który rodzi pyszne owoce, można uprawiać nawet w przydomowym ogródku. To prawdziwa bomba witaminowa, która dodatkowo znakomicie smakuje. Jakie ma właściwości zdrowotne, jak smakuje i jak ją uprawiać?

Jagoda kamczacka. Właściwości zdrowotne

Jagoda kamczacka przez Japończyków nazywana jest „jagodą długiego życia i dobrego wzroku”. Warto ja jeść nie tylko dlatego, że dobrze smakuje, ale także wspomaga walkę ze złym cholesterolem, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy i pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. W porównaniu z czarną borówką zawiera 50 proc. więcej polifenoli, czyli niezwykle cennych antyoksydantów. Ponadto to prawdziwa bomba witaminowa. W składzie znajdują się witaminy A, C, B1, B2, B9, B6, E, P, K oraz magnez, bor, sód, potas, wapń, fosfor, mangan, miedź, bar, krzem, jod. Jagoda kamczacka wspiera odporność, działa przeciwbakteryjnie, wzmacnia serce oraz wzrok. Pomaga także przy infekcjach pęcherza i poprawia prace mózgu. Owoce jagody kamczackiej mają także właściwości odtruwające.

Jagoda kamczacka, do czego ją wykorzystać?

Jagoda kamczacka w smaku przypomina borówkę amerykańską, jednak jest od niej odrobinę kwaśniejsza z subtelną nutką goryczy. Warto także pamiętać, że dojrzałe owoce są słodkie, a kwasowość jest niemal niewyczuwalna. W sezonie jagody kamczackie warto jeść na surowo. Można je dodawać do jogurtów, owsianki i lodów. Jagoda kamczacka znakomicie sprawdzi się w różnego rodzaju nalewkach, ciastach, sokach i konfiturach.

Jagoda kamczacka a borówka amerykańska — różnice

Kształt i rozmiar to podstawowa różnica między owocami. Jagoda kamczacka jest odrobinę większa od borówki amerykańskiej i ma podłużny kształt. Jak pisaliśmy wyżej, różnice są wyczuwalne także w smaku. Jagoda kamczacka jest bardziej wyrazista. Jeśli chodzi o właściwości zdrowotne, są podobne, chociaż jagoda kamczacka zawiera znacznie więcej antocyjanów, które są silnymi antyoksydantami. Ma także więcej witaminy C oraz E, a także błonnika, kwasu foliowego oraz składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń i potas. Ponadto jagoda kamczacka jest bardziej odporna na mróz.

Jagoda kamczacka – uprawa

Jagoda kamczacka, czyli wiciokrzew kamczacki, jest mało wymagającym krzewem. Najlepiej sadzić go od września do połowy listopada. Jagoda kamczacka jest odporna na mróz i szkodniki. Dobrze rośnie w glebie o kwasowości od pH 4,5 do 6,5. Zbyt kwaśna gleba jej nie służy (liście bledną i opadają, słabiej owocuje). Najlepsze będzie dla niej stanowisko słoneczne, ale osłonięte od wiatru, jednak sprawdzi się także półcień. Krzew lubi także wilgoć, dlatego podczas upalnego i suchego lata trzeba ją podlewać. Jednak trzeba także pamiętać, że jagoda kamczacka źle toleruje zastój wody i wysoki poziomu wód gruntowych.

