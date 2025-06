Od lat podlewam tym mocnym koktajlem borówkę amerykańską w czerwcu, a za chwilę zbieram dosłownie pełne kosze owoców. Znakomicie pobudza wzrost i owocowanie. Naturalny nawóz do borówek

Zrób to latem, a grudnik zakwitnie zimą. Pan z Castoramy zdradził, że bez tej domowej odżywki grudnik może nie wykształcić pąków. Płynny do grudnika do stosowania latem

Od lat podlewam tym mocnym koktajlem borówkę amerykańską w czerwcu

Borówka amerykańska to krzew owocowy, który odwdzięcza się obfitymi plonami słodkich i zdrowych owoców, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jest niewątpliwie coraz chętniej uprawiana przez Polaków w ogrodach i na polach. Jeśli jednak chcemy, aby jej krzaczki obficie owocowały, to nie powinniśmy zaniedbywać spełniania podstawowych wymagań w uprawie borówki amerykańskiej. I oprócz dobrania idealnie nasłonecznionego stanowiska, podlewania, to najważniejszą kwestią jest nawożenie borówki. Czerwiec to kluczowy miesiąc w uprawie borówki amerykańskiej. Krzewy są w pełni kwitnienia lub tuż po nim, zawiązują się owoce, a zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest bardzo wysokie. Odpowiednie nawożenie w tym okresie ma bezpośredni wpływ na wielkość i jakość plonu. Czym zatem prawidłowo nawozić borówkę amerykańską w czerwcu? Ja od lat podlewam krzewy w swoim ogrodzie tym mocnym koktajlem, a już za chwilę zbieram pełne kosze owoców.

Naturalny nawóz do borówki amerykańskiej. Jak go przygotować i stosować?

Borówka amerykańska preferuje kwaśne podłoże (pH 4,5-5,5). Jeśli pH gleby jest zbyt wysokie, można zastosować nawozy zakwaszające. Dlatego ja od lat w czerwcu podlewam krzewy borówki mocnym koktajlem odżywczym o właściwościach zakwaszających podłoże. Ten naturalny nawóz do borówki amerykańskiej przygotowuję na bazie kawy. Zalewam 1 szklankę fusów kawy 5 litrami wody i odstawiamy na kilka dni, aby powstał płynny nawóz. Czekamy aż fusy napęcznieją. Następnie preparat mieszamy i od razu podlewamy nim grządki w ogrodzie. Taki naturalny nawóz do borówki stosujemy raz na 2 tygodnie. Otóż fusy z kawy są lekko kwaśne i zawierają azot, fosfor i potas. Można je stosować jako dodatek do kompostu lub rozsypywać wokół krzewów borówki amerykańskiej.

Uprawa borówki amerykańskiej. Zasady pielęgnacji

W uprawie borówki amerykańskiej trzeba pamiętać, że lubi ona słońce, które wpływa na dojrzewanie owoców i ich słodycz. Dlatego wybierz miejsce, gdzie krzew będzie miał dostęp do słońca przez co najmniej 6 godzin dziennie. Najlepiej rośnie na lekkich, przepuszczalnych glebach, bogatych w próchnicę. Co więcej, roślina ta lubi wilgotną glebę, szczególnie w okresie kwitnienia i owocowania. Z kolei ściółkowanie korą sosnową pomaga utrzymać wilgotność gleby, ogranicza wzrost chwastów i zakwasza glebę. Wiosną trzeba pamiętać o przycinaniu krzewów borówki. Wykonuje się to wczesną wiosną, zanim roślina rozpocznie wegetację. Usuwa się chore, stare i słabe pędy, aby pobudzić wzrost młodych gałęzi, co wpływa na obfitość owocowania.