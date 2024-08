Krzysztof i Maja Rutkowscy świętują 5. rocznicę ślubu na bogato

Nie ma co ukrywać - to była impreza w ich stylu. Imponująca winnica, kryształy, drogie, barwne stroje i oczywiście prezenty, na które przeciętny Polak nigdy nie zarobi. Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski świętowali w weekend rocznicę ślubu.

- 17 sierpnia obchodziliśmy piątą rocznicę ślubu. Imprezę zrobiliśmy w Sandomierzu. Maja dostała ode mnie w prezencie najnowsze BMW 7. Jedyny taki model w tym kolorze w Polsce. To taki prezent od serca. Nie tylko luksus i wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Maja jest warta wszystkiego, co najlepsze i najdroższe. Tą potężną limuzyną będzie sobie jeździć na co dzień i odwozić naszego syna do szkoły – zdradza „Super Expressowi” Krzysztof Rutkowski.

Maja dostała BMW za milion złotych

Auto robi ogromne wrażenie. Jak sprawdziliśmy, posiada przeszklony dach, dwa silniki, a do setki przyspiesza w 3,7 sekundy. I jest warte krocie, bo podstawowa wersja to koszt 820 tys. zł, a podrasowana kosztuje nawet milion! Detektyw nie zapomniał o personalizowanej rejestracji z imieniem ukochanej Mai.

Rocznica była okazją do wypowiedzenia pięknych słów, podsumowujących ich związek.

- Cenię Maję za uczciwość i lojalność. Jest dziewczyną, z którą jestem już piętnaście lat. W naszym związku też nie brakowało różnych zakrętów, ale przetrwaliśmy wszystko i udało nam się obronić naszą miłość. Myślę, że wiele osób mogłoby nam pozazdrościć naszego związku – mówi w rozmowie z nami Krzysztof.

"Jesteś każdą myślą, każdą nadzieją, każdym moim marzeniem i nieważne, co przyniesie nam przyszłość. Każdy wspólnie spędzony dzień, to najwspanialszy dzień mego życia. Jesteś nie tylko moim mężem, ale i najlepszym przyjacielem" – napisała zaś na Instagramie Maja Rutkowski.

Prawda, że słodko?

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda prezent Krzysztofa Rutkowskiego dla żony.