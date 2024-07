Krzysztof Rutkowski ma córkę! To prawdziwa piękność. Zdjęcia pokazała mama.

Wiele go to kosztowało

Tak Adele kibicowała Anglikom! Co za nerwy! Do ostatniej minuty zagryzała wargi

Tak wygląda córka Rutkowskiego

Maja i Krzysztof Rutkowski są szczęśliwymi rodzicami 10-letniego Krzysztofa juniora. Całkiem niedawno wszyscy żyli komunią Krzysia, która odbyła się dzień po odnowienie przysięgi małżeńskiej rodziców. Jednak najwięcej emocji wzbudziły prezenty, które z tej okazji dostał od detektywa junior. Nowiutkie "wypasione" BMW, biblia i impreza, jak na królewskim dworze to zaledwie "wierzchołek góry lodowej".

Niedawno zrobiło się głośno wokół nieślubnego syna Krzysztofa Rutkowskiego, Aleksandra. Aferę rozkręciła jego mama, która uważa, że dostaje zbyt niskie alimenty na syna nastolatka. Dawni kochankowie spotykają się w tej sprawie w sądzie, a tymczasem Państwo Rutkowscy z Krzysztofem juniorem wybrali się na wakacje do Grecji. I nagle wśród licznych zdjęć z Aten na oficjalnym profilu Mai Rutkowski na Instagramie pojawiła się niesamowitej urody blondynka. To właśnie córka detektywa!

Kaja Bajor jest dzieckiem Mai z poprzedniego małżeństwa, ale Krzysztof traktuje ją jak własną córkę. Dorosła kobieta nie spędza już wakacji z rodzicami i młodszym bratem, ale mama pamięta i tęskni. To zdjęcie obłędnej blondynki Maja Rutkowski pokazała na swoim Instastory.

A może znajdzie się miejsce dla pięknej Kai w filmie o Krzysztofie Rutkowskim, który miałby powstać w Hollywood? Na razie detektyw wypowiedział się na temat panów, którzy mieliby wcielić się w rolę jego samego.

– Ma powstać wysokobudżetowy film o mnie. Jestem zaproszony do Hollywood przez czołowych twórców i producentów. pośredniczy w tym Krzysztof Gojdź, który od pewnego czasu mieszka w USA i zna wielu wpływowych ludzi. Pod koniec wakacji lecimy z Mają i juniorem na rozmowy. Będę głównym koordynatorem tej produkcji. Być może zagram samego siebie, ale to zależy od wielu czynników. Bardzo bym chciał, żeby mnie z młodości zagrał Krzysztof junior, bo jest do mnie podobny. Będzie zależało to od producenta, czy będzie chciał całkowicie anglojęzyczny film, czy będą jakieś polskie wstawki, np. jak było w „Pianiście” – zdradził „Super Expressowi” Krzysztof Rutkowski. Zapytany o aktorkę, która mogłaby zagrać jego żonę Maję odpowiedział krótko: - "tak pięknej kobiety jak Maja nie ma w całym Hollywood". A może jak nie Angelina Jolie, to piękna Kaja, podobna do mamy, jak dwie krople wody?

Sonda Chcielibyście zagrać w hollywoodzkim filmie o Krzysztofie Rutkowskim? Tak! Jaka przygoda i pewnie kasa też niezła Nie, nie interesuje mnie taka kariera Zastanowię się nad propozycją