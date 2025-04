Doda z gwiazdką na biuście. Stanik ledwo się na niej trzymał. Co za pozy! Internauci rzucili się do komentowania

​Agnieszka Fitkau-Perepeczko to polska aktorka, pisarka, a także osobowość medialna, znana zarówno z ról teatralnych i filmowych, jak i z barwnego życia prywatnego. Urodziła się 6 maja 1942 roku w Warszawie. W 1966 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. To właśnie tam poznała swojego przyszłego ukochanego, Marka Perepeczkę, z którym wzięła ślub w tym samym roku i przez lata tworzyła szczęśliwe małżeństwo. Od śmierci znanego aktora w 2005 roku Agnieszka dzieli życie między Polską a Australią. Gwiazda jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje tam zdjęcia oraz nagrania obrazujące to, jak obecnie wygląda jej życia. Niedawno opublikowała dość osobliwy post. To trzeba zobaczyć!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko robi "prawie erotyczny" masaż... Ona ma 82 lata?!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko na facebookowym koncie zamieściła przedwielkanocny wpis, w którym ujawniła, jak przygotowuje się do świąt.

Ranek czwartkowy przebiega dobrze, że nie użyję mojego ulubionego słowa cudownie, bo nowe kolano, z którym się jeszcze tak dobrze nie znamy, daje znać o sobie, niestety. Ale nic to... Pogoda jak z powieści w pięknym romansie, cisza, słońce, ptaki delikatnie kwilą... Doceniam w pełni, że nie muszę nigdzie pędzić, robię to, co moja głowa sobie postanowi. Przechadzam się wolno po deskach werandy w ramach ćwiczeń i błogosławię pomysł takiej wspaniałej dużej powierzchni, na której można wyczyniać różne hopsasy albo uprawiać łagodny walk - czytamy we wpisie kobiety.

W dalszej części posta znana aktorka przyznała, że zamierza "erotycznie masować" boczek. Jakby tego było mało, wyjawiła też, że ma sto jajek.

Wszyscy w szaleństwach przygotowań do świąt, a ja spoko... Mimo bolesnej sytuacji jestem posiadaczką stu jajek, łupin cebuli, ogromnego boczku, któremu właśnie robię masaż, prawie erotyczny, na werandzie, tzn. wcieram w niego z zapałem majeranek, sól celtycką i czosnek, którego obieranie mniej mnie ekscytuje. Ale wcieranie już tak... - można przeczytać we wpisie.

Ten sam "masaż" planuje wykonać schabikowi jagnięcemu. Kto z was chciałby być na miejscu tego mięsa?

Do tego przyplątał się schabik jagnięcy, który dostanie po znajomości ten sam masaż... Zawinę te skarby w płócienny worek i będą się aromatyzować do soboty, a potem to już mały pikuś. Do pieca i święta na werandzie jak malowane - czytamy w poście.

