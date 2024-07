Krzysztof Rutkowski miał ostatnio sporo ważnych wydarzeń w życiu prywatnym. Pierwsza Komunia Święta syna Krzysztofa Juniora, drugi ślub z Mają, a na koniec - już nieco mniej pozytywnie - afera z byłą partnerką oraz ich wspólnym dzieckiem. Kurz w większości opadł, a Rutkowski powraca na dawne tory. Niedawno udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim podejściu do dbania o siebie. Zdradził między innymi, czy korzysta z usług medycyny estetycznej czy jakie ewentualne zabiegi stosuje lub stosował. - Wstrzyknęli mi w szyję witaminę, która nadaje jędrności skóry. Czy to coś złego, że o siebie dbam? Nie wszyscy panowie w moim wieku to robią. Mają wielkie brzuchy, przez co ledwo się mieszczą do samochodu. Zamiast jednak narzekać, trzeba o siebie zadbać - opowiedział Rutkowski w rozmowie z portalem ShowNews. Postanowił także ujawnić przepis na swoje włosy! Jak ułożyć taką fryzurę? Po tych informacjach można spróbować zrobić to samemu. Szczegóły poniżej.

Krzysztof Rutkowski zdradza przepis na swoje włosy. Zrób to sam! "Ludzi boli, że dobrze wyglądam"

Krzysztof Rutkowski stanowczo zaprzecza, że jego włosy są sztucznie zagęszczane. Mężczyzna opowiedział w wywiadzie, że to "wymyślone spekulacje". Jednocześnie zdradził, jak ułożyć taką fryzurę. Będziecie potrzebować około 40 minut i 1/4 butelkę lakieru. Tyle zajmuje stworzenie czegoś tak niepowtarzalnego na głowie, według Krzysztofa Rutkowskiego.

- Wiem, że ludzi boli, że dobrze wyglądam, ale to dlatego, że o siebie dbam. Mam dobrą dietę, suplementy, jadam, co trzeba, staram się codziennie ćwiczyć - powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z ShowNews.

Włosy to zresztą nie wszystko, bo mężczyzna stawia też na ekstrawaganckie stroje i dodatki, obwieszony jest często drogą i błyszczącą biżuterią, ma ciemne okulary i zalotny uśmiech na twarzy. A co najważniejsze: dobrze czuje się we własnej skórze. I tego życzymy każdej osobie!

