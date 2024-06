Zdradziła, co poprawił sobie Krzysztof Rutkowski. Specjalistka nie ma wątpliwości

Wydało się, co Roxie ma po matce. Tego nie można było dłużej ukrywać

Fani to odkryli

Łzy napływają do oczu

Zaapelowała do interautów!

Metamorfozę, jaka na przestrzeni lat przeszedł Krzysztof Rutkowski widać gołym okiem. Detektyw bez licencji wyraźnie zadbał o sylwetkę i tężyznę fizyczną - widać, że na siłowni spędza dużo czasu. Ponadto w oczy rzuca się jego lśniąco biały uśmiech. O tym, że nowe zęby Rutkowski podobno zafundował sobie w Turcji, rozpisywały się swego czasu wszystkie media. Niezmienne emocje wzbudzają tez włosy Krzysztofa Rutkowskiego. Jego bardzo charakterystyczna fryzura ewoluowała przez jakiś czas, by ostatecznie uzyskać idealną formę i ciemny kolor. Podobnie zarost. Rutkowski nie ukrywa, że lubi o siebie dbać. "Uważam, że kobiety nie mają monopolu na to, żeby dobrze wyglądać. Faceci też powinni dobrze wyglądać. Pasuje mi, że zacząłem dbać o siebie. To mój wybór, moja sprawa" - mówił Krzysztof w rozmowie z portalem plejada.pl.

Zobacz też: Rutkowscy przyszli na galę w szałowych stylizacjach. Aż ciężko od złota. Podziwiamy!

Metamorfoza Krzysztofa Rutkowskego. Ekspertka ocenia, co mógł zastosować

Nie wszystko jednak widać od razu. "Plotek" zapytał ekspertkę w dziedzinie poprawiania urody, co jeszcze mógł zrobić sobie słynny detektyw bez licencji. Kosmetolog Angelina Konkol, właścicielka dwóch klinik urody i medycyny estetycznej, przeanalizowała wygląd Rutkowskiego i dostrzegła kilka szczegółów. - Krzysztof Rutkowski zadbał o kondycję skóry. Musiał zastosować kilka sesji stymulatorów tkankowych, które odpowiadają za napięcie skóry, a tym samym pobudzenie naszych fibroblastów do stymulacji kolagenu i elastyny. Górne piętro twarzy jest ładnie wygładzone, więc myślę, że pan Krzysztof chętnie korzysta z zabiegów toksyny botulinowej, która pięknie rozluźnia mięśnie, korygując przy tym zmarszczki na czole, lwią zmarszczkę i kurze łapki - zdradziła specjalistka. Kosmetolog zwróciła także na dolną część twarzy. Tu ocena była trudniejsza, bo skórę przysłania zarost, ale ekspertka sugeruje, że mogła być zastosowana lekka wolumetria żuchwy i delikatne powiększenie ust. Efekt potęgują wybielone zęby oraz mocno przyciemniona broda.

Uwagę ekspertki zwróciły również włosy Rutkowskiego, które są wyraźnie gęściejsze niż przed laty. Może to być wynikiem przeszczepu lub stosowania specjalnych sprajów zagęszczających i przyciemniających.

Zobacz też: Wszystkie fryzury Krzysztofa Rutkowskiego. Ale włosy! Nie zawsze miał na głowie "żywopłot"

Zobacz w galerii, jak zmieniał się Krzysztof Rutkowski

W Hollwood nakręcą film o Rutkowskim. Zagra go Tom Cruise? Mają będzie... szczęki wam opadną! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.