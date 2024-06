Rutkowscy przyszli na galę w szałowych stylizacjach. Aż ciężko od złota. Podziwiamy! [ZDJĘCIA]

Nie uratowało to ich związku

Były detektyw Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja bardzo chętnie pokazują się na wszelkiego typu show biznesowych imprezach i galach. A że lubią błyszczeć i wyróżniać się z tłumu, nawet gwiazd, to zawsze starannie dobierają elementy stylizacji. Ich kreacje są zwykle spójne, a zasada ich doboru daje się być jedna - ma być na bogato. Detektyw-celebryta znany jest z zamiłowania do bardzo drogich, markowych ciuchów, zegarków i ciężkiej, złotej biżuterii. W jego stylizacji często bardzo ważnym elementem są buty. Jego żona ma bardziej wyważony styl, zwłaszcza jeśli chodzi o biżuterię. Nie unika jej, ale zwykle wybiera znacznie skromniejszą, niż mąż.

Rutkowscy brylują na imprezie. Ich stroje ociekają złotem

Ostatnio para pojawiła się na Gali Gwiazd Plejady i z miejsca skradła uwagę wszystkich wokół. Tego wieczoru postawili na złoto. Rutkowski wybrał komplet uszyty z połyskującego materiału - spodnie i płaszcz/blezer z kapturem. Do tego dodał czarny t-shirt, czarce, ciężkie buty ze złotymi dodatkami oraz duuużo złotej biżuterii. Łańcuchy i bransolety sprawiały wrażenie bardzo ciężkich. Jego żona wybrała efektowną suknię z tego samego materiału, co komplet męża, z koszulową górą i długą spódnicą zakończoną trenem. Do tego dopasowała niewielką torebkę w odcieniach złota i kolczyki koła z tego szlachetnego kruszcu. W galerii zobaczycie, jak prezentowali się na ściance.

