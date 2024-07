Krzysztof Rutkowski poświęcił swoje samochody za 10 milionów złotych

Ależ on ma pomysły! Krzysztof Rutkowski wziął udział w uroczystym poświęceniu pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa. Kiedy zajechaliśmy na miejsce, naszym oczom ukazała się cała flota aut należących do biura detektywistycznego „Rutkowski”! Pojazdów było aż 17, a ich łączna wartość to nawet 10 milionów złotych! Są wśród nich takie wozy jak: BMW 7, Hammer H1, czy wart ponad 3 miliony tur do działań antyterrorystycznych. To jednak nie koniec. Dowiedzieliśmy się, że Krzysztof Rutkowski zamówił niedawno kuloodporną teslę. Udało nam się skontaktować z celebrytą, by zapytać, skąd wziął się pomysł, by wyświecić wszystkie pojazdy.

Krzysztof Rutkowski: Śpię z różańcem i pistoletem

– To wyszło naturalnie. Zaprzyjaźniliśmy się z księdzem profesorem Jackiem Stasiakiem, który niedawno przewodniczył we mszy świętej z okazji odnowienia naszej przysięgi małżeńskiej i udzielał komunii świętej Juniorowi. Jakiś czas temu kapłan zapytał mnie, czy kiedykolwiek święciłem swoje pojazdy? Nie robiłem tego nigdy, więc pomyślałem, że już najwyższy czas, a że do swojej pracy używam wielu pojazdów, stwierdziłem, że każdy powinien być poświęcony, by chronił jego kierowców i pasażerów – opowiada „Super Expressowi” Krzysztof Rutkowski. – Jestem osobą wierzącą. Nie jest tajemnicą, że przy moim łóżku leży pistolet, a na krawędzi wisi różaniec. Szanuję pana Jezusa i staram się żyć zgodnie z dekalogiem – dodaje gwiazdor.

Jednym z gości wydarzenia był bokser Marcin Najman. On i jego partnerka przynieśli dla Krzysztofa Rutkowskiego prezent. Ciekawe, co się kupuje na taką okazję.

Zobaczcie, jak wyglądała msza święta i poświęcenie pojazdów Krzysztofa Rutkowskiego.

