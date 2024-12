Krzysztof Rutkowski kupił sobie 19. samochód. Jest wart tyle, co dom w dużym mieście! Żona musiała go za to wycałować

Nie od dziś wiadomo, że Krzysztof Rutkowski ma gest. Kiedy razem z żoną celebrował rocznicę ślubu, podarował jej BMW, którego cena może zawrócić w głowie. Luksusowo wyposażone auto warte jest około milion złotych. To się nazywa miłość! Małżonkowie ten samochód odebrali zaledwie kilka miesięcy temu, a już zgłosili się do kolejnego salonu po nowe auto. Jeszcze droższe!

Maja dostała ode mnie w prezencie najnowsze BMW 7. Jedyny taki model w tym kolorze w Polsce. To taki prezent od serca. Nie tylko luksus i wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Maja jest warta wszystkiego, co najlepsze i najdroższe. Tą potężną limuzyną będzie sobie jeździć na co dzień i odwozić naszego syna do szkoły – mówił "Super Expressowi" Krzysztof Rutkowski.