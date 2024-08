Takim cackiem Krzysztof Rutkowski obdarował żonę. Wygadała się, że to nie koniec prezentów

Maja i Krzysztof Rutkowscy stanęli na ślubnym kobiercu 2019 roku. Wesele przeszło do historii jako jedno z najwystawniejszych wśród polskich celebrytów. Zorganizowana w pałacu w Rozalinie imprezę ściągnęła tłumy gości, a gospodarze nie żałowali grosza, by wszyscy zaznali odrobiny luksusu. Wzruszający moment przysięgi, Krzysztof junior niosący rodzicom obrączki, miłosna piosenka, którą detektyw wyśpiewał osobiście specjalnie dla żony - jest co wspominać. W tym roku zakochani zorganizowali nie mniej luksusową imprezę z okazji odnowienia przysięgi małżeńskiej połączoną z uroczystościami komunijnym juniora. Teraz zaś ponownie świętowali - 5. rocznicę ślubu.

Tak Rutkowscy świętują 5 rocznice ślubu

Imprezę rocznicową Rutkowscy zorganizowali w rodzinnym gronie. Krzysztof Rutkowski zabrał z tej okazji żonę i syna do przepięknej winnicy, gdzie mieli okazję spędzić miły czas w swoim towarzystwie. Wszytko uwiecznili na fotografiach, dzięki czemu każdy może się poczuć tak, jakby tam z nimi był. Bogato zastawiony i pięknie udekorowany stół zapraszał do ucztowania, rozłożyste fotele aż zapraszały, by się wygodnie rozsiąść, by smakować widoki, wino i miłość. Rutkowscy zadbali również o odpowiednie stylizacje. W końcu przyszedł czas na odparowanie żony prezentem. Oczywiście musiał być wyjątkowy. Przyjechał więc... na lawecie. Rutkowski obdarował żonę autem, które kosztuje kilkaset tysięcy złotych - ceny najlepiej wyposażonych wersji BMW 7 sięgają miliona złotych. Czarno-pomarańczowym cackiem Maja pochwaliła się na Instagramie.

Maja dostaje prawdziwe skarby od Krzysztofa

"A my, kochani, jesteśmy na 5 rocznicy i właśnie przyjechał mój prezent. No dziękuję mężu, dziękuję kochanie" - wyjaśniła uradowana Maja, a Krzysztof nie posiadał się z dumy. Internauci jednak zwrócili uwagę, że celebrytka woli jeździć G klasą i to najlepiej w kolorze różowym. Zasypana pytaniami Maja w końcu wyjaśniła, że G klasa tez jest w drodze, a i coś różowego się znajdzie. Będą więc kolejne prezenty. Nie sądzicie, ze taki mąż, to skarb? Dosłownie!

