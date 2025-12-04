Odchudzona Edyta Górniak lśni na jubileuszu "M jak miłość". Nogą błysnęła Ewelina Flinta

Edyta Górniak o trudnych miesiącach: "Byście mnie nie poznali"

Edyta Górniak jest niekwestionowaną gwiazdą. Fani bacznie śledzą nie tylko jej karierę, ale także życie prywatne. Kilka miesięcy temu piosenkarka przyznała w InstaStories, że przeżywa wyjątkowo trudny czas. Stres i natłok obowiązków odbiły się na jej samopoczuciu i wyglądzie.

W czerwcu diwa zwróciła się do obserwatorów słowami:

Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali...

Edyta Górniak przyznała, że miała poważny problem z zaakceptowaniem własnego wyglądu – mimo stosowania licznych diet i trzymania rygorystycznego planu dnia.

Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę

– wyznała bez ogródek.

Gala 25-lecia "M jak miłość". Odmieniona Edyta Górniak w pełnym blasku

Na jubileuszowej gali "M jak miłość" Edyta pojawiła się w zupełnie nowej odsłonie. Wyglądała szczuplej, promiennie i zdecydowanie pewniej siebie. Jej twarz była wypoczęta, a szeroki uśmiech towarzyszył jej niemal przez cały wieczór.

Wokalistka postawiła na elegancką stylizację: czarną suknię z gorsetowym dekoltem, zestawioną z białym satynowym bolerkiem. Duże loki i klasyczne perły z kamieniem dopełniły looku, który zachwycił zgromadzonych.

Choć fani kochają ją w każdej formie, tym razem zgodnie podkreślali, że artystka wygląda na osobę, która znów dobrze czuje się we własnej skórze. A to – jak sama wielokrotnie podkreślała – ma dla niej ogromne znaczenie.

Ewelina Flinta wraca na czerwony dywan. Kreacja z odważnym rozcięciem

Wśród gwiazd obecnych na jubileuszu nie zabrakło Eweliny Flinty, która podobnie jak Górniak ma za sobą intensywne, ale i trudne życiowe doświadczenia.

Wokalistka pojawiła się w długiej czarnej kreacji ze spektakularnym rozcięciem, które podkreślało jej nogi. Stylizacja była jednocześnie elegancka i wyrazista, a Ewelina Flinta z łatwością przyciągała błyski fleszy.

Po ogromnym sukcesie w 2002 roku i dwóch wydanych albumach artystka wycofała się z show-biznesu na 17 lat. Powrót nastąpił wraz z nowym repertuarem i zmianami w życiu osobistym.

W 2022 roku w "Dzień Dobry TVN" opowiadała o nowym etapie, a na Instagramie podzieliła się później dramatyczną historią związaną ze zdrowiem psychicznym i depresją.

Choć gala "M jak miłość" była świętem serialu, to właśnie dwie wokalistki skupiły na sobie największą uwagę – każda z nich z zupełnie innych powodów. Edyta Górniak zachwyciła świeżością i nową energią po trudnym czasie, a Ewelina Flinta potwierdziła, że po latach nieobecności wraca na scenę z siłą i pewnością siebie.

