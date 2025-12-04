Odchudzona Edyta Górniak lśni na jubileuszu "M jak miłość". Nogą błysnęła Ewelina Flinta

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-12-04 11:01

Edyta Górniak po miesiącach pełnych stresu, przemęczenia i problemów z samoakceptacją pojawiła się na jubileuszowej gali "M jak miłość", zachwycając świeżym wyglądem i olśniewającą stylizacją. W równie spektakularny sposób uwagę fotoreporterów skradła Ewelina Flinta, która po latach przerwy znów wraca na salony.

Edyta Górniak o trudnych miesiącach: "Byście mnie nie poznali"

Edyta Górniak jest niekwestionowaną gwiazdą. Fani bacznie śledzą nie tylko jej karierę, ale także życie prywatne. Kilka miesięcy temu piosenkarka przyznała w InstaStories, że przeżywa wyjątkowo trudny czas. Stres i natłok obowiązków odbiły się na jej samopoczuciu i wyglądzie.

W czerwcu diwa zwróciła się do obserwatorów słowami:

Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali...

Edyta Górniak przyznała, że miała poważny problem z zaakceptowaniem własnego wyglądu – mimo stosowania licznych diet i trzymania rygorystycznego planu dnia.

Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę

– wyznała bez ogródek.

Polecamy: Edyta Górniak nagle wbiegła na parkiet "Tańca z Gwiazdami". A potem wybuchła WIELKA AWANTURA!

Gala 25-lecia "M jak miłość". Odmieniona Edyta Górniak w pełnym blasku

Na jubileuszowej gali "M jak miłość" Edyta pojawiła się w zupełnie nowej odsłonie. Wyglądała szczuplej, promiennie i zdecydowanie pewniej siebie. Jej twarz była wypoczęta, a szeroki uśmiech towarzyszył jej niemal przez cały wieczór.

Wokalistka postawiła na elegancką stylizację: czarną suknię z gorsetowym dekoltem, zestawioną z białym satynowym bolerkiem. Duże loki i klasyczne perły z kamieniem dopełniły looku, który zachwycił zgromadzonych.

Choć fani kochają ją w każdej formie, tym razem zgodnie podkreślali, że artystka wygląda na osobę, która znów dobrze czuje się we własnej skórze. A to – jak sama wielokrotnie podkreślała – ma dla niej ogromne znaczenie.

Zobacz też: Szampan się leje na planie "M jak miłość"! Tak witają Fitkau-Perepeczko i jej sławnego "kochanka"

Ewelina Flinta wraca na czerwony dywan. Kreacja z odważnym rozcięciem

Wśród gwiazd obecnych na jubileuszu nie zabrakło Eweliny Flinty, która podobnie jak Górniak ma za sobą intensywne, ale i trudne życiowe doświadczenia.

Wokalistka pojawiła się w długiej czarnej kreacji ze spektakularnym rozcięciem, które podkreślało jej nogi. Stylizacja była jednocześnie elegancka i wyrazista, a Ewelina Flinta z łatwością przyciągała błyski fleszy.

Po ogromnym sukcesie w 2002 roku i dwóch wydanych albumach artystka wycofała się z show-biznesu na 17 lat. Powrót nastąpił wraz z nowym repertuarem i zmianami w życiu osobistym.

Nie przegap: Ewelina Flinta zrzuciła WSZYSTKO. Weszła do jeziora bez bielizny! Zupełnie jak Beata z "Klanu"

W 2022 roku w "Dzień Dobry TVN" opowiadała o nowym etapie, a na Instagramie podzieliła się później dramatyczną historią związaną ze zdrowiem psychicznym i depresją.

Choć gala "M jak miłość" była świętem serialu, to właśnie dwie wokalistki skupiły na sobie największą uwagę – każda z nich z zupełnie innych powodów. Edyta Górniak zachwyciła świeżością i nową energią po trudnym czasie, a Ewelina Flinta potwierdziła, że po latach nieobecności wraca na scenę z siłą i pewnością siebie.

Super Express Google News
Edyta Górniak
44 zdjęcia
Edyta Górniak kończy z wizerunkiem diwy: Już nie chcę być matroną
Sonda
Lubisz piosenki Edyty Górniak?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki