Ewelina Flinta zrzuciła WSZYSTKO. Weszła do jeziora bez bielizny! Zupełnie jak Beata z "Klanu"

23 lata temu Ewelina Flinta podbiła serca publiczności, która z ogromnym zainteresowaniem oglądała kolejne odcinki programu "Idol" - wcześniej takiego show na polskim gruncie nie było! Choć w finale pierwszej edycji uległa Alicji Janosz, to i tak jej kariera nabrała rozpędu. Dziś zbliża się do 46. urodzin i może pochwalić się przebojem, który zna cała Polska, a jej nazwisko nadal jest rozpoznawalne.

Ostatnio gwiazda znów o sobie przypomniała. Wystarczyło, że opublikowała bardzo odważne zdjęcie.

Goła Ewelina Flinta jak Naruszewicz. Bez ubrań weszła do jeziora

W maju tego roku Dorota Naruszewicz, którą widzowie znają głównie z roli Beaty w "Klanie", rozebrała się "do rosołu" i tak weszła do jeziora. Odwrócona tyłem do aparatu zapozowała do zdjęcia. Gdy trafiło do sieci, o Naruszewicz zrobiło się bardzo głośno. 54-letnia gwiazda była na językach wszystkich! Nie da się ukryć, że wzbudziła wiele emocji, ale jednocześnie trzeba przyznać, że wyglądała pięknie.

Teraz wyczyn koleżanki powtórzyła młodsza o kilka lat Flinta. Piosenkarka zrzuciła absolutnie wszystko i zapozowała do fotki tak, jak wcześniej robiła do Naruszewicz. Czemu zdecydowała się na publikację zdjęcia? Miała w tym cel.

Flinta tłumaczy się z nagiego zdjęcia

Zdjęcie miało być tylko dla mnie, na pamiątkę ważnego czasu, przełomu, spotkania i domykania procesu nauki kochania siebie i swojego ciała. Zrobiłam je wczoraj na koniec weekendu w gronie wyjątkowych kobiet (...). Przyjaciółka uświadomiła mi, że to był dokładnie dzień rozpoczęcia nowego roku numerologicznego, który rozpoczyna dziewięcioletni cykl i przynosi nowe początki, nowe możliwości. Okazuje się, że wczoraj był też Międzynarodowy Dzień Pokoju ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co ma wspólnego nagie ciało z pokojem? Właśnie wczoraj moje myśli krążyły wokół tego jak bardzo my ludzie, jesteśmy "pokrzywieni". Nagość nadal powoduje oburzenie, a s...ks wg wielu osób to zło, grzech i "ognie piekielne" - zaczęła gwiazda.

I dodała:

To, co naturalne i piękne, to, co jest źródłem bliskości, czułości, przyjemności, zachwytu, nadal wywołuje święte oburzenie. Rodzice wypisują dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej, bo poza omawianiem m.in. odżywiania, zdrowia psychicznego, internetu i profilaktyki uzależnień, będzie o zgrozo zdrowie se...ualne. W filmach sceny nagości i s...ksu bardzo często mają znaczek "od 16 roku", ale, ale... przemoc fizyczna łącznie ze strzelaniną, m...derstwem, d...szeniem, bardzo często już tylko "od 12". Co z nami jest nie tak? Namiętny pocałunek i dłonie na pośladkach są obsceniczne, ale tzw. "ustawka" to już "dżentelmeńska umowa" lub "walki misiaczków"? Tak przynajmniej twierdzi część decydentów. Gloryfikujemy przemoc, a naturalność potępiamy.

Na koniec Flinta postanowiła zapytać:

Hej, CO POSZŁO NIE TAK?!!! Gdybyśmy kochali siebie, potrafili stawiać zdrowe granice, byli kochani, spełnieni, pewnie byłoby mniej nienawiści, kompleksów, frustracji, braku samodzielnego myślenia, agresji... i może byłoby mniej zachłanności... mniej wojen... Da się to jeszcze odkręcić i zatrzymać ogólnoświatowe szaleństwo?

Piosenkarka pokreśliła, że "wszystkie chamskie komentarze" będzie bezlitośnie usuwać, bo instagramowe konto, to jej przestrzeń.

"Piękna moja!!!! I do tego mądrze napisane" - stwierdziła Maria Sadowska na słowa koleżanki po fachu. "Cudowne zdjęcie", "Słowiańska Wenus", "I tak trzeba żyć. Tak wygląda wolność i miłość. Do świata, siebie, przyrody", "I takich wartościowych i odważnych treści nam trzeba", "Bardzo ważne i mądre słowa, dziękuję, że to napisałaś" - czytamy w komentarzach.

