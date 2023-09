Płynęli dookoła świata, rzuciły się na nich rekiny. Atakowały dwa dni i dwie noce

Związali go na łodzi i wrzucili do morza! Drastyczne wideo z egzekucji

O wielkim szczęściu może mówić załoga wyprawy Russian Ocean Way, w skład której wchodzili dwaj Rosjanie: Jewgienij Kowalewski, Stanisław Berezkin i Francuz Vincent Thomas Etienne. Ich katamaran został zaatakowany przez rekiny na Pacyfiku. Jak relacjonowali potem mężczyźni, do pierwszego ataku doszło 4 września. "Wówczas uszkodzony został lewy tylny balon katamaranu. W rezultacie całkowicie zanurzył się pod wodą". Mimo to podróżnikom udawało się wciąż płynąć dalej, jednak bardzo powoli. Rekiny jednak nie dawały im spokoju.

Dramat na Pacyfiku. Załoga ekspedycji ledwo uszła z życiem

"5 września o godzinie 23 statek został ponownie zaatakowany przez rekiny, a prawy balon był już przegryziony. Katamaran stracił równowagę i zaczął tonąć. Załoga dała sygnał SOS". Skontaktowano się z australijskimi służbami ratowniczymi, a po 45 minutach do katamaranu podpłynął statek do przewozu ładunków suchych Dugong Ace, płynący do Szanghaju. "Załoga załadowała wszystkie rzeczy osobiste na statek ratowniczy, ale nie zdołała ewakuować katamaranu. Statek nie posiadał żadnego sprzętu umożliwiającego załadunek katamaranu na pokład. Kapitan statku ratunkowego podjął decyzję o pozostawieniu katamaranu na oceanie" - można przeczytać na Instagramie, na koncie Russian Ocean Way, na którym relacjonowano wyprawę.

Horror na Pacyfiku. dlaczego rekiny zaatakowały?

Szczęśliwi, bo cali i zdrowi, podróżnicy zostali przetransportowani do Brisbane i tam przygotowują się do wznowienia wyprawy. "Jest wiele powodów, dla których rekiny atakują statki. Jednak motywacje tych rekinów są niejasne" – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Joe Zeller, przedstawiciel Australijskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Morskiego (AMSA).

