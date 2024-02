Książę Harry chce wrócić do rodziny królewskiej?! Sensacyjne doniesienia

"The Times:" Książę Harry chce wrócić do Wielkiej Brytanii, by pełnić obowiązki w rodzinie królewskiej na czas choroby nowotworowej króla Karola III. Trwają tajne rozmowy

Plotki o tym, że u Meghan Markle i księcia Harry'ego pojawił się kryzys małżeński i finansowy, krążą od dawna. Słychać było nawet głosy, że Harry może pragnąć powrotu do ojczyzny. Były jednak dotychczas oparte prawie wyłącznie na analizach różnych mniej lub bardziej samozwańczych "ekspertów", zarabiających na książkach i wywiadach na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Teraz źródło wydaje się być znacznie bardziej poważne. Książę Harry naprawdę może wrócić do brytyjskiej rodziny królewskiej. Pisze o tym "The Times", nie słynący z rozgłaszania sensacyjnych plotek o Meghan, Kate, królu i spółce. Podobno Harry chce znowu pełnić swoje dawne obowiązki w Wielkiej Brytanii, a na pomysł ten wpadł z powodu choroby króla Karola III, u którego wykryto raka.

"Szczegóły spotkania w Clarence House i późniejszych rozmów są prywatne, ale wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić"

"W ostatnich latach obie strony powiedziały wiele, ale nigdy to nie osłabiło podstawowych więzi krwi" - powiedziało anonimowe źródło "The Times", odnosząc się do konfliktu Harry'ego i jego żony z resztą rodziny królewskiej. "A teraz należy rozważyć aspekty pragmatyczne, w których dobro króla i Kate jest w tym najważniejsze. Szczegóły spotkania w Clarence House i późniejszych rozmów są prywatne, ale wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić" - dodaje. Podobno Karol i jego współpracownicy sporządzą oficjalny pisemny plan, zanim Harry będzie mógł wrócić do obowiązków na czas choroby ojca. Do tego chory Karol szczerze chce ponoć pojednania z Harrym. Pałac Buckingham odmówił komentarza w sprawie doniesień "The Times". Wygląda na to, że Meghan Markle zostanie z dziećmi w USA, a Harry wróci do ojczyzny... A leczenie Karola z pewnością nie potrwa przecież bardzo krótko.

