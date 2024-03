Był rok 2012, książę Harry miał wówczas 27 lat i wielką ochotę na korzystanie z życia. Nie wiedział jednak, że już wkrótce jego całkowicie nagie zdjęcie pojawi się na okładce najpoczytniejszego tabloidu w Wielkiej Brytanii. Na zdjęciu, które ukazało się w "The Sun", widać gołego księcia, który dłońmi zasłania swoje części intymne, oraz niemal całkiem nagą kobietę, która przytula się do niego od tyłu. Teraz Harry może stanąć w obliczu kolejnego skandalu. Niejaka Carrie Royale, swego czasu pracująca jako striptizerka i domina, a teraz szukająca szczęścia w branży filmowej, była jedną z uczestniczek imprezy w Las Vegas, z której pochodziło to słynne zdjęcie. Mówi, że nie wiedziała, że idzie na imprezę do księcia, ale świetnie się bawiła.

Była striptizerka całowała się z księciem Harrym?

"Ten człowiek to jednak wielka chodząca impreza. Całowałam się z nim, to było istne szaleństwo" - mówi 52-letnia dziś kobieta i zapowiada, że jest w posiadaniu prawdziwej bomby. "Te materiały nigdy nie były widziane publicznie. Mam nagie zdjęcia Harry'ego przy basenie. Ludzie będą nimi zszokowani" - mówi i dodaje, że ma zamiar na nich zarobić "co najmniej kilka milionów", publikując je za paywallem popularnego serwisu z treściami dla dorosłych. Chce to zrobić jednak nie tylko dla pieniędzy, ale też z zemsty. Mówi, że poczuła się urażona, że Harry pominął ją w swojej książce "Spare". "Wcześniej ich nie publikowałam z szacunku, ale skoro nie wspomina nic o tym, co się między nami wydarzyło, to już nie mam skrupułów".

Pokaże nagie zdjęcia Harry'ego? "Meghan wyssała z niego życie"

"Harry był taki szalony, kochał zabawę. Gdzie to się podziało? Myślę, że Meghan wyssała z niego życie, zrobiła z niego nudziarza i pantoflarza" - ostro komentuje Royale. Zapytana o to, z jaką reakcją ze strony Meghan może się to wszystko spotkać, udzieliła szokującej odpowiedzi. "Jeśli chce zobaczyć męża w czasach świetności, będzie musiała zasubskrybować i zapłacić. Dam wam znać, jeśli to zrobi" - mówi w rozmowie z "The Sun". I zapowiada: "Będę publikować znacznie więcej, niż wie opinia publiczna. Słowa, opisy, może nagram film, w którym krótko opowiem, co wydarzyło się tamtej nocy".

On tomorrow's front page: Dominatrix who partied with Prince Harry at infamous Las Vegas party threatens to leak nude snaps of himhttps://t.co/kDfhfiCOy2 pic.twitter.com/YrjHWJCMIr— The Sun (@TheSun) March 5, 2024

