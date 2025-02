Roksana Węgiel potwierdza! Dłużej tego ukrywać się nie dało

Wiola z "Farmy" nie do poznania na starych zdjęciach. Nie do wiary, czym się kiedyś zajmowała

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poza granicami Polski

Roksana Węgiel od jakiegoś czasu coraz częściej przebywa poza granicami Polski. Podczas styczniowego wypadu do USA nie tylko podziwiała piękne widoki, lecz także - a właściwie przede wszystkim - ciężko pracowała. - Jestem nadal w LA. Jest tutaj tak pięknie. Jest taka piękna pogoda. Powiem wam, że kocham Los Angeles i to, co tutaj się dzieje. Nagrałam mnóstwo nowych piosenek, bardzo mnie ten wyjazd rozwinął w kontekście tworzenia muzyki - relacjonowała Roxie na Instagramie. Ostatnio wokalistka i Kevin Mglej stacjonowali z kolei w Hiszpanii. W Barcelonie mąż artystki przebiegł pierwszy w życiu półmaraton i przy okazji pochwalił się imponującym zrzuceniem wagi. Najciekawszy był jednak filmik, który pojawił się na profilu Kevina w mediach społecznościowych. Na nagraniu zobaczyć mogliśmy kadr przedstawiający remont mieszkania. Czy to oznacza, że Roksana Węgiel z mężem wiją sobie gniazdko w Hiszpanii? Piosenkarka w końcu odniosła się do krążących od jakiegoś czasu plotek.

Roksana Węgiel potwierdza. Chce kupić dom w Hiszpanii

W rozmowie z portalem Shownews.pl Roxie potwierdziła, że wraz z Kevinem Mglejem chcieliby zamieszkać w Hiszpanii. Polski jednak porzucać nie zamierzają.

Chcielibyśmy (kupić dom - red.). Myślę, że kupimy. Chcielibyśmy żyć na dwa państwa, bo czasami w Polsce pogoda bywa przytłaczająca, a w Hiszpanii jest zazwyczaj ciepło. Kocham słońce i w słońcu funkcjonuję najlepiej

- wyznała Roksana Węgiel.

Przypomnijmy, że piosenkarka w 2024 roku zmieniła stan cywilny, Jej ślub z Kevinem Mglejem odbył się dwukrotnie. Najpierw - w marcu - cywilny, o którym wiedzieli tylko najbliżsi. Informacja o tym, że Roxie jest już mężatką wyszła po nieco przypadkowo po kilku tygodniach, gdy okazało się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje już pod podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). W sierpniu natomiast odbyło się imponujące wesele i ślub kościelny. Do ołtarza artystkę prowadził jej ukochany tata.

