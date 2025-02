Co za wiadomość! Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali zdjęcie. Widoczny znak

Roksana Węgiel i Kevin Mglej - dwa śluby i wesele. Wszystko było tajne

Roksana Węgiel w bardzo młodym wieku przyjęła oświadczyny i wyszła za mąż. Narzeczoną została już wieku 18 lat, a żoną rok później. Pierwszy ślub Roxie i Kevina Mgleja był tak tajny, że prawda o zmianie ich stanu cywilnego wyszła na jaw nieco przypadkowo. Jeden z porali odkrył bowiem, że w spisie Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej wokalistka widnieje już pod podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). Z wielką pompą odbył się za to ślub kościelny, choć para młoda zadbała o to, by przypadkowi ludzie nie dowiedzieli się o miejscu i terminie uroczystości. Ponoć nawet zaproszeni goście do końca nie wiedzieli, gdzie odbędzie się wesele! A to było bardzo wystawne. - Nie są to tanie rzeczy - wyznała tajemniczo Roksana Węgiel w rozmowie z Genialnie.pl.

Roksana Węgiel zamieszka w Barcelonie? Kevin Mglej zapowiedział, że niedługo nadejdzie coś nowego

Piosenkarka i Kevin Mglej obecnie przebywają poza granicami Polski. Ostatnio mąż Roxie pokazywał piękne widoki z Barcelony. Wcześniej chwalił osiągnięciami sportowymi i tym, ile schudł. Wynik robi wrażenie.

Nie przegap: Zaskakujące wyznanie Roxie Węgiel o ślubie z Kevinem! "A co mu miałam powiedzieć?!"

Udało mi się zrealizować cel, o którym 130-kilogramowemu Kevinowi nawet się nie śniło. Trzy lata temu postanowiłem zmienić swoje życie i krok po kroku zawalczyć o zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie uświęca mnie tak jak bieganie. 21 km półmaratonu w Barcelonie za mną. Przy 18 km zaczęła się walka o wszystko, głowa mocno siadała, bo nigdy wcześniej nie przebiegłem więcej niż 11km

- zdradził Kevin Mglej. Ciekawsze jest jednak coś innego. Na filmiku, który pojawił się na Instagramie, możemy zobaczyć pewien widoczny znak. Chodzi o pomieszczenie, w którym trwa remont. Czy to oznacza, że Roksana Węgiel i jej mąż sprawili sobie mieszkanie w Barcelonie? W podpisie Kevin zapowiedział, że niedługo nadejdzie coś nowego. Wiele wskazuje na to, że wkrótce Roksana Węgiel będzie mieć blisko na mecze Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Ciekawe, czy razem z Kevinem wybiorą się na jakiś mecz klubu FC Barcelona.

Kevin Mglej zachwycony żoną. Nie bez powodu! Roxie Węgiel robi wrażenie

Sonda Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie? Tak Nie Nie obchodzi mnie to

Autor: